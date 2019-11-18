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Akdeniz Üniversitesinin iki projesine ödül

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinde düzenlenen "İş Fikirleri Yarışması"ndan iki ödül kazandı.

Akdeniz Üniversitesinin iki projesine ödül, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinde düzenlenen "İş Fikirleri Yarışması"ndan iki ödül kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışamaya Antalya Bilim Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin hazırladığı projeler jüri tarafından uygulanabilirlik, rekabet potansiyeli, uygulama kolaylığı, verilerin tutarlılığı, iş fikrinin özgünlüğü, pazar potansiyeli ve finansal getiri kapsamında değerlendirildi.

Akdeniz Üniversitesini lisans-doktora kategorisinde temsil eden Öğretim Üyesi Hakan Çakın ve ekibinde yer alan Prof. Dr. Afşin Güngör, Dr. Hasan Özdoğan, Dr. Onur Karaman ve Öğretim Görevlisi Yiğit Ali Üncü, "Yeni Nesil Nano Malzeme Tabanlı Biyo Uyumlu Pedikül Vida Üretimi" isimli projesiyle birincilik ödülüne layık görüldü.

Üniversiteyi ön lisans-lisans kategorisinde temsil eden mühendislik fakültesi öğrencisi Recep Tayyip Çam ise "Online Geri Dönüşüm" isimli projesiyle ikinci oldu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:42 Kaynak: AA
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