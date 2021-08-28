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Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi - Son Dakika

Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi

28.08.2021 14:01

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan Akdeniz ve Ege, bu yıl yaşanan orman yanları sebebiyle zor günler geçirdi. Tatilciler, Marmara Bölgesi'ni özellikle Balıkesir'in yolunu tuttu. Marmara ilçesi ile Avşa ve Ekinlik adaları tam kapasite dolarken, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Nüfusumuz 15-17 kat arttı. Şu anda 150-170 bin kişiyi ağırlıyoruz. Çalışanlarımızın yıllık izinlerini şimdilik iptal ettik" dedi.

Yaz turizminin merkezi olarak bilinen Ege ve Akdeniz'de çıkan orman yangınlarının ardından özellikle yerli turistler, tatil rotalarını Marmara Bölgesi'ne çevirdi. Balıkesir'in Marmara ilçesi ile Avşa ve Ekinlik adalarında otel, motel ve pansiyonların tamamen doldu.

Akdeniz'deki orman yangınları, tatilcilerin rotasını Marmara'ya çevirdi

"NÜFUSUMUZ 15-17 KAT ARTTI"

Yer bulamayan tatilcilerin sahillerde şezlonglarda ve belediyeye ait bahçede konaklamak zorunda kaldığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, şunları söyledi:

"Adaların toplam nüfusu 9 bin 974 kişiden oluşuyor. Özellikle Muğla, Bodrum ve diğer tatil yerlerinde yaşanan orman yangınlarından sonra tatilciler adalarımızı tercih etti. Bu nedenle nüfusumuz 15-17 kat arttı. Şu anda 150-170 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bu yoğunluk hafta içerisinde de yaşanıyor. Bu nedenle belediye olarak daha iyi hizmet vermek için çalışanlarımızın yıllık izinlerini şimdilik iptal ettik. Sezon sonunda birlikte tatil yapacağız."

Akdeniz'deki orman yangınları, tatilcilerin rotasını Marmara'ya çevirdi

SEFER SAYILARI ARTTI

Bu arada yaşanan yoğunluk nedeniyle Marmara, Avşa ve Ekinlik Adası'na, Erdek, İstanbul ve Tekirdağ'dan yapılan Ro-Ro ve deniz otobüsü seferlerinin sayıları artırıldı.

Akdeniz'deki orman yangınları, tatilcilerin rotasını Marmara'ya çevirdi
Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi

Marmara Bölgesi, Akdeniz, Marmara, Ege, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi - Son Dakika Ekonomi


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