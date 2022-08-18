ZEHİRLİ BALON BALIĞI AVINDA KOTA 1 MİLYON 250 BİN ADET - Son Dakika
Üye Girişi

ZEHİRLİ BALON BALIĞI AVINDA KOTA 1 MİLYON 250 BİN ADET

18.08.2022 11:02

AKDENİZ ve Ege Denizi'nde görülen, ekosistem, balıkçılık ve insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturan balon balıkları ile mücadelede, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bu yıl satın alınacak miktarın 1 milyon 250 bin olduğu açıklandı.

AKDENİZ ve Ege Denizi'nde görülen, ekosistem, balıkçılık ve insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturan balon balıkları ile mücadelede, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bu yıl satın alınacak miktarın 1 milyon 250 bin olduğu açıklandı. Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, "Bu türü ne kadar çok temizleyebilirsek, habitattan daha iyi bir mücadele yapmış olacağız" dedi.

Siyanürden 1200 kat daha yüksek zehre sahip olan balon balıkları, bu yıl hem kuyruk hem de bütün olarak teslim alınabilecek. Resmi Gazete'de ağustos ayı başında yayımlanan tebliğe göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Lagocephalus sceleratus' türü için tane başına 12,5 TL, diğer 7 küçük tür içinse 5'er TL fiyat belirlendi.

BU YIL 8 BİN ADET ALIM YAPILDI

Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, istilacı ve tüketildiğinde insan ölümüne neden olabilen balon balıkları ile mücadeleye ilişkin bilgi verdi. Bu yılki alım fiyatlarının 4 Ağustos'ta açıklanmış olmasına rağmen, ocak ayından beri müracaatları aldıklarını belirten Karabulut, "Şu ana kadar 24 balıkçımız başvurmuştu ve 8 bin adet kuyruk teslimi aldık" dedi.

KOTA 1 MİLYON 250 BİN ADET

Balon balığıyla mücadele programının 2020'de başladığını ve 35 bin 143 adet kuyruk alımı yapıldığını belirten Karabulut, "2021'de bütün olarak 4 bin 800 balık avlanmıştı. Bu yıl ise yaklaşık 250 bin büyük tür, 1 milyon adet de küçük türlere destekleme vereceğiz. Hem büyük hem de daha fazla yavrulama yaparak, Akdeniz'de çok yoğun olan 'Lagocephalus sceleratus' için 12,5 TL. Bu türü ne kadar çok temizleyebilirsek, habitattan daha iyi bir mücadele yapmış olacağız. Diğer 7 türe de kuyruk veya tane başına 2,5 TL destekleme yapacağız" diye konuştu.

YAZIN DERİNLERE İNİYOR

Su sıcaklığına bağlı yaz aylarında balon balıklarının daha derinlere indiğini anlatan Karabulut, şöyle konuştu: "Doğal olarak balıkçılarımızın avlanması, daha meşakkatli ve pahalı hale geliyor. Sıcak aylarda avlanma pek yapılmıyor. Ancak eylül- ekim gibi bakanlığımızın verdiği rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Balon balığı tropik, Kızıldeniz menşeli, iklim değişikliğine bağlı su sıcaklığının artması nedeniyle ülkemiz kıyılarına gelmiş bir balık. Akdeniz ve Ege'nin bir kısmında su sıcaklığına bağlı habitat oluşturmuş. Antalya'da Gazipaşa ile Kemer burnu arasında daha yoğunlukta. Kaş ve Ege bölgesine doğru gidildikçe, su sıcaklığı ve akıntılara bağlı miktarı biraz daha düşüyor."

KESİNLİKLE TÜKETMEYİN

Balon balığının karaciğerinde doğada bilinen en güçlü zehir olan 'tetrodotoksin' taşıdığına vurgu yapan Karabulut, şu uyarıda bulundu: "Kesinlikle tüketilmesi yasak. Zaten desteklemeye müracaat etmiş balıkçılar, haricinde karaya çıkartılması yasak. Dolayısıyla tüketilmesi de yasak. Vatandaşlarımızdan kesinlikle tüketmemelerini, eğer dokundularsa da hemen sağlık kuruluşuna başvurmalarını, en azından sabunlu suyla yıkamalarını tavsiye ediyoruz."

KARAYA ÇIKARTILMASI YASAK

Balon balıklarının izni olmayan balıkçılar haricinde karaya çıkartılmasının kesinlikle yasak olduğunu da hatırlatan Asım Karabulut, "Eğer karaya çıkartılması durumunda, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında bakanlığın aldığı tedbirlere uymamaktan 16 bin TL cezası var. Balıklara da zaten el koyup, imha ediyoruz. Bununla ilgili açıkçası, şu ana kadar çok sıkıntı yaşamadık. Halkımız bu konuda bilinçli ancak yine de tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Teslim alınan balıklar da tamamen devletin uhdesine geçiyor. İmha mevzuatları belli, bu yöntemlere göre de imhası gerçekleşiyor. Dışarıda kalması, başka birileriyle temas etmesi mümkün değil" dedi.

YORUMLAR
500
Zehirli balon balığı avında kota 1 milyon 250 bin adet Zehirli balon balığı avında kota 1 milyon 250 bin adet
Kaynak: DHA

Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZEHİRLİ BALON BALIĞI AVINDA KOTA 1 MİLYON 250 BİN ADET - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:43:15. #1.13#
SON DAKİKA: ZEHİRLİ BALON BALIĞI AVINDA KOTA 1 MİLYON 250 BİN ADET - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement