Akdeniz ve Marmara'da bazı iller için "aşırı yağış" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz ve Marmara'da bazı iller için 'aşırı yağış' uyarısı - Son Dakika

Akdeniz ve Marmara'da bazı iller için "aşırı yağış" uyarısı

6 saat önce

Adana ve Mersin çevreleriyle Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde bugün şiddetli ve yer yer "aşırı yağış" bekleniyor.

Akdeniz ve Marmara'da bazı iller için

Adana ve Mersin çevreleriyle Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde bugün şiddetli ve yer yer "aşırı yağış" bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye genelinde hava yağışlı olacak.

Yağışların, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleriyle Toroslar mevkisinde yoğun kar öngörülüyor.

Batı Akdeniz kıyıları, Marmara Bölgesi, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların Adana, Mersin çevreleriyle Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-100 kilometre/saat) öngörülüyor.

Yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Balıkesir, Çanakkale, Akdeniz, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı
Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı

Son Dakika Haberleri
15:53 Belediye ile esnaf arasında köprü kuracak - Son Dakika
15:52 Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
15:52 Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
15:48 Başkan Beyoğlu'ndan yeni yılın ilk haftasında ziyaret rekoru - Son Dakika
15:47 Toroslar Belediyesi, olası su baskınlarına karşı kriz masası oluşturdu - Son Dakika
14:07 Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Son Dakika
13:16 Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 15:55:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdeniz ve Marmara'da bazı iller için "aşırı yağış" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]