Akdeniz Yat rallicileri İskenderun'da

HATAY - Türkiye sahillerinin güzelliklerine dikkat çekmek ve güzellikleri keşfetmek için yola çıkan 41 yelkenli İskenderun'a ulaştılar.

Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği üyesi 41 yelkenli, sahillerin güzelliklerini tanımak ve denizciliği geliştirmek için çıktıkları Akdeniz yat rallisi kapsamında İskenderun körfezine ulaştılar. İskenderun Dinez Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde balıkçı barınağında demirleyen yelkenliler Arsuz kıyılarını ziyaret ettikten sınra Kıbrıs'a geçecekler.

DADDralli Akdeniz 2019 (Likya, Pamfilya ve Kilikya) "Eski Uygarlıkların Dümensuyunda Seyir" rallisine katılan yelkenciler Akdeniz'in Türkiye güney kıyılarının doğal ve tarihi güzelliklerini, eski uygarlıkların ayak izlerini takip ediyorlar. 1 Eylül 2019'da Orhaniye Martı Marina'dan başlayan, ve 25 Eylül'de İskenderun'a ulaşan ralliciler buradan Kıbrıs'a geçecekler ve sonra yeniden Türkiye kıyılarına dönülüp 15 Ekim'de Fethiye Ece Marina'da olacaklar. 45 günlük sürecek ralliye katılanlar akşam saatlerinde İskenderun'a ulaştılar.

İskenderun Deniz Ticaret odası başkanı Kemal Kutlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan yat rallicileri adına DADD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Türkmen ralli hakkında bilgiler verdi. Türkmen Türkiye denizlerinde artık DADD Ralliler olacağını belirterek " seneye yine 20 tekne olarak geleceğiz çünkü limanlarda biraz sıkıntı yaşıyoruz o yüzden sayımızı 25 i geçirmemeyi planlıyoruz . Limanlar daha büyük olursa daha çok yelkenli ile buralara gelebiliriz. Dernek olarak Karadeniz rallisi yapmıştık bu yıl Akdeniz rallisinin ilkini yaptık, Ege rallileri yapılıyor neden Akdeniz rallisi yapılmasın dedik ve Akdeniz rallisini yaptık. 41 Tekneyiz İskenderun'a daha sık gelebilmemiz için Adana Karataş bölgesinde bir konaklama imkanımız olması lazım fakat o bölgede deniz çok uygun şartlarda değil imkanlar oluşursa o bölgede de konaklamak ve bu sayede İskenderun'a daha sık ve kalabalık gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.