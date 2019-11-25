Son Dakika Haberleri: Akdeniz yine kaçak göçmenlere mezar oldu: 149 kişi kurtarılırken en az 5 kişi hayatını yitirdi
Son Dakika Dünya Akdeniz yine kaçak göçmenlere mezar oldu: 149 kişi kurtarılırken en az 5 kişi hayatını yitirdi - Son Dakika Dünya

Akdeniz yine kaçak göçmenlere mezar oldu: 149 kişi kurtarılırken en az 5 kişi hayatını yitirdi

6 saat önce

İtalya Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından 25 Kasım Pazartesi günü yayınlanan görüntülerde genç bir kızın kötü hava ve deniz şartları altında batan göçmen teknesinden kurtarılışı görülüyor.

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İtalya Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından 25 Kasım Pazartesi günü yayınlanan görüntülerde genç bir kızın kötü hava ve deniz şartları altında batan göçmen teknesinden kurtarılışı görülüyor. View on euronews

Akdeniz yine kaçak göçmenlere mezar oldu: 149 kişi kurtarılırken en az 5 kişi hayatını yitirdi

İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:21 
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