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Akdeniz yine kaçak göçmenlere mezar oldu: 149 kişi kurtarılırken en az 5 kişi hayatını yitirdi
6 saat önce
İtalya Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından 25 Kasım Pazartesi günü yayınlanan görüntülerde genç bir kızın kötü hava ve deniz şartları altında batan göçmen teknesinden kurtarılışı görülüyor.
İtalya Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından 25 Kasım Pazartesi günü yayınlanan görüntülerde genç bir kızın kötü hava ve deniz şartları altında batan göçmen teknesinden kurtarılışı görülüyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:21
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