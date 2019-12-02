Son Dakika Haberleri: Akdeniz yine kaçak göçmenlere mezar oldu: 149 kişi kurtarılırken en az 5 kişi hayatını yitirdi
Son Dakika Dünya Akdeniz yine kaçak göçmenlere mezar oldu: 149 kişi kurtarılırken en az 5 kişi hayatını yitirdi - Son Dakika Dünya

Akdeniz yine kaçak göçmenlere mezar oldu: 149 kişi kurtarılırken en az 5 kişi hayatını yitirdi

6 saat önce

İtalya Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından 25 Kasım Pazartesi günü yayınlanan görüntülerde genç bir kızın kötü hava ve deniz şartları altında batan göçmen teknesinden kurtarılışı görülüyor.

Akdeniz yine kaçak göçmenlere mezar oldu: 149 kişi kurtarılırken en az 5 kişi hayatını yitirdi, System.String[]

İtalya Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından 25 Kasım Pazartesi günü yayınlanan görüntülerde genç bir kızın kötü hava ve deniz şartları altında batan göçmen teknesinden kurtarılışı görülüyor.


İçlerinde 13 kadın ve 3 çocuğun olduğu toplam 149 kişi kurtarılırken olay 5 kadın göçmenin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PİAR Araştırma'nın son seçim anketine göre Cumhurbaşkanlığı yarışında İmamoğlu önde
İstanbul Barajlarında alarm Berlusconi'nin soyunma odasındaki sözleri İtalya'da olay oldu Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:41:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz yine kaçak göçmenlere mezar oldu: 149 kişi kurtarılırken en az 5 kişi hayatını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]