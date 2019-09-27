Akdeniz zabıta ekipleri, okul kantinlerini denetledi

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, ilçe sınırları içerisinde bulunan okulların kantin, kafeterya ve yemekhanelerine yönelik denetim çalışmalarını arttırdı.



Akdeniz Belediyesi zabıta ekiplerinin, yeni eğitim öğretim döneminde okul kantinlerine yönelik denetim ve kontrollerini sıkılaştırdığı bildirildi. Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde özellikle gıda ürünlerinin üretim ve son tüketim tarihlerini kontrol eden zabıta ekipleri, 4 kantine açıklamalı fiyat etiketi bulundurma, 3 kantine de temizlik konusunda tedbirlerini arttırma uyarısında bulundu. Yapılan denetimlerde, işletmesini yeni devir alan ve ruhsatı bulunmayan 2 kantine ise bir ay içerisinde ruhsatlarının çıkarılmasıyla ilgili uyarı yapıldı.



Zabıta ekipleri, 1 ay süreliğine verilen uyarıları dikkate almayıp eksikliklerini gidermeyen kantin işletmesi sahiplerine, kısa süre sonra yapacakları ikinci denetimde Zabıta Tembihnamesi çerçevesinde cezai işlem uygulayacakları uyarısında da bulundular.



"Denetimler artarak sürecek"



Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, okul kantinlerinin denetlenmesi çalışmalarının çocuklarının sağlığı için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, denetimlerin kapsamlı şekilde ve periyodik olarak sürekli yapılacağını ifade etti. Akdeniz zabıtasının vatandaşın huzuru, sağlığı ve esenliği için 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirten Başkan Gültak, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için önceliklidir. Bu nedenle Akdeniz sınırları içinde bulunan tüm okullarımızda bu konudaki denetimlerimizi artıracağız. Öğrencilerimizin sağlığını olumsuz etkileyecek her türlü uygulamanın yakın takipçisi olacağız" dedi. - MERSİN