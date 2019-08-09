Son Dakika Haberleri: Akdeniz Zabıtasından bayram öncesi denetim
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Akdeniz Zabıtasından bayram öncesi denetim

1 saat önce

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı, huzuru ve güvenliğini korumak amacıyla Kurban Bayramı öncesinde ilçe sınırlarında faaliyet gösteren pastahane, patiseri ve tatlıcılarda denetim yaptı.

Akdeniz Zabıtasından bayram öncesi denetim, System.String[]
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı, huzuru ve güvenliğini korumak amacıyla Kurban Bayramı öncesinde ilçe sınırlarında faaliyet gösteren pastahane, patiseri ve tatlıcılarda denetim yaptı.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen denetimlerde hem üretim yapılan imalathaneler hem de satış yerlerinin temizliği, hijyen durumu, ruhsat ve belgeleri kontrol edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde esnaf, halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında, özellikle hijyen ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarıldı.

Yapılan kontrollerde, gıda ürünlerinin depolanması ve saklama koşulları, gıda üretimi, temizlik ve hijyen koşulları, personelin giyimi ve kişisel bakımı ile ürünlerin son kullanma tarihi gibi konularında birçok iş yerinde zabıta ekiplerince denetleme yapılırken, kontrollerde ciddi anlamda olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, bayram alışverişlerinin yoğunlaştığı bu günlerde vatandaşların haksızlığa uğramamaları ve sağlıklarından olmamaları için denetimlerini sürdürecekleri belirtilirken, vatandaşların gördükleri olumsuzlukları veya haksız durumları zabıtaya bildirmeleri istendi. - MERSİN
Akdeniz, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:11 Kaynak: İHA
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