Akdeniz zabıtasından, 'şırıngalı çikolata' denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz zabıtasından, 'şırıngalı çikolata' denetimi - Son Dakika

Akdeniz zabıtasından, 'şırıngalı çikolata' denetimi

6 saat önce

Akdeniz zabıtasından, 'şırıngalı çikolata' denetimiMersin'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iki çocuğun yaşamını yitirmesine yol açan 'şırınga çikolata' denen ürünün, okul kantinlerinde satılıp satılmadığını tespit etmek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Akdeniz zabıtasından, 'şırıngalı çikolata' denetimi

Mersin'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iki çocuğun yaşamını yitirmesine yol açan 'şırınga çikolata' denen ürünün, okul kantinlerinde satılıp satılmadığını tespit etmek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

İlçe sınırlarında yer alan okul kantinlerini kontrol eden zabıta ekipleri, özellikle 'şırınga çikolata' denen ürüne yönelik denetim yaptı. Ekipler, temizlik, hijyen ve gıda ürünlerinin son kullanım tarihine yönelik kontroller de gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ekipler de denetimlerde yer aldı.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, denetimler hakkında yaptığı açıklamada, söz konusu ürün nedeniyle 2 küçük çocuğun hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi, ailelere başsağlığı ve sabırlar diledi. Böylesi üzücü olayların tekrar yaşanmaması için zabıta ekiplerinin sıkı denetim uyguladığının altını çizen Başkan Gültak; 'En değerli varlığımız olan çocuklarımızın hayatını tehdit eden, sağlığını bozan her türlü gıda ürününün satışına yönelik kontrol ve denetimler, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz eliyle aralıksız devam edecek. Elbette bu anlamda başta okul kantinleri olmak üzere, her türlü gıda satışı yapılan işletmelerin sahiplerinden de gereken hassasiyeti ve duyarlılığı bekliyoruz. Denetim ve uyarılara rağmen bu tür ürünlerin satışını yapan işletmelere yönelik yasal işlemleri başlatacağızö diye konuştu.

Akdeniz zabıtasından, 'şırıngalı çikolata' denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Akdeniz, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:15 Kaynak: DHA
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