Akdenizden hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 25 arttı - Son Dakika

Akdenizden hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 25 arttı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, Birlik üyesi ihracatçıların ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 235 milyon dolarlık dış satıma imza attıklarını bildirdi.

Akdenizden hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 25 arttı, System.String[]

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, Birlik üyesi ihracatçıların ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 235 milyon dolarlık dış satıma imza attıklarını bildirdi.

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AHKİB'in 2019 yılını 316 milyon dolarlık ihracatla kapattığını söyledi.

Küresel pazarları ve tedarik zincirini olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında uluslararası ticaretin durma noktasına geldiğini belirten Tekin, sektör olarak hızlı bir toparlanma sürecine girdiklerini ve mayısta yüzde 9,4, haziranda ise yüzde 160 ihracat artışı sağladıklarını ifade etti.

Tekin, sektör olarak Kovid-19 kaynaklı kayıpları hızlıca telafi edeceklerini ve ihracatın gelecek aylarda da artacağını dile getirerek, "Geçen yılın temmuz ayında ihracatımız 30,3 milyon dolar seviyesindeydi. Temmuz ayında ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artırarak 58,8 milyon dolara yükselttik. Yılın 7 ayında 235 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş olduk. 2020 yılı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemindeki 188 milyon dolarlık ihracatımıza göre yüzde 25 artış yakaladık." diye konuştu.

En fazla ihracat Hollanda'ya

Tekin, dış satımda kaydedilen artışın özellikle Avrupa ve Amerika'ya medikal ürün gönderiminden kaynaklandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu dönemde en fazla ihracatı 21,4 milyon dolarla Hollanda'ya gerçekleştirdik. Hollanda'yı 15,3 milyon dolarlık ihracatla Almanya, 8,8 milyon dolarlık ihracatla da İspanya takip etti. Bu ülkeleri Azerbaycan, Nahçıvan, Suudi Arabistan ve Fransa gibi dünyanın değişik bölgelerindeki ülkeler izledi. Yeni normalde Çin'den uzaklaşan moda devleri, Türkiye'ye en önemli tedarik merkezlerinden birisi olma fırsatını sunuyor. Bu fırsatı iyi değerlendirebilmek için tasarıma, markalaşmaya ve üretimde özellikle yapay zeka uygulamalarına yoğunlaşmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilmek için devletimizin desteğini bekliyoruz."

Tekin, istihdam deposu olarak bilinen hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatta da en önemli sektörlerden olduğunu ifade etti.

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 11:37

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akdenizden hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 25 arttı - Son Dakika Ekonomi
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