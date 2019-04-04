Akdenizli Balıkçılar Gökova'da Buluştu

Akdeniz
'in 6 ülkesinden küçük ölçekli balıkçılar Gökova
Körfezi'nde bir araya gelerek deneyimlerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştı. İtalya
, Hırvatistan
, Yunanistan
, Cezayir
, Tunus
ve Türkiye
'den 20 küçük ölçekli balıkçı, Gökova Körfezi'nde buluşarak deneyimlerini paylaşıyor.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı Akdeniz Ofisi tarafından düzenlenen etkinlikte yasa dışı balıkçılıktan kaynaklanan haksız rekabet, denizlerde tanınmayan, türlerin sayısının artması gibi ortak sorunlara çözüm önerileri getirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir tüketimi için daha iyi yönetim stratejilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Gökova Körfezi'ndeki buluşma, WWF'in Akdeniz'e kıyısı bulunan 9 ülkede ve toplam 22 pilot alanda yürüttüğü "Küçük Ölçekli Balıkçılık
Ortak Yönetimi" projesi çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Projeyle küçük ölçekli balıkçıların gelir kaynaklarının iyileştirilmesi ve balıkçılıkla ilgili yönetim süreçlerine katılımlarının sağlanmasını amaçlıyor.
Gökova'daki buluşmada katılımcılara, Gökova Körfezi'ndeki iyi uygulama örneklerini yerinde görme, kendi aralarında bilgi ve deneyim alışverişi yapma olanağı sunuldu.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Deniz ve kıyıların bugün, kirlilik, habitat kaybı, aşırı ve yasa dışı balıkçılık, istilacı türler, iklim değişikliği gibi çeşitli etkenlerin tehdidi altında olduğunu söyledi.
Balık stoklarının devamlılığı, rezervlerinin geri kazanılması ve sektörün gelişmesi için, balıkçılığı sürdürülebilir bir temele oturtmak gerektiğini belirten Pasinli, "Sürdürülebilir balıkçılık yalnız ekonomik değil aynı zamanda ekolojik ve sosyal içeriğe de sahip bir kavram. Küçük ölçekli balıkçılar güçlendirilerek, balıkçılık yönetiminde ve ekosistemlerin korunmasında aktif rol üstlenmeleri sağlandığı takdirde, balıkçılık sektöründe sürdürülebilirliğin mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi.
Pasinli, bu nedenle WWF olarak küçük ölçekli balıkçıları karar süreçlerine dahil edecek, yerel ihtiyaçları dikkate alacak, böylelikle daha iyi uygulamalara olanak sağlayacak ortak yönetim mekanizmalarının kurulması kararını desteklediklerini dile getirdi.