Son Dakika Haberleri: Akdenizli Balıkçılar Gökova'da Buluştu

Akdenizli Balıkçılar Gökova'da Buluştu

37 dakika önce

Akdeniz'in 6 ülkesinden küçük ölçekli balıkçılar Gökova Körfezi'nde bir araya gelerek deneyimlerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştı.

Akdenizli Balıkçılar Gökova'da Buluştu, System.String[]
Akdeniz'in 6 ülkesinden küçük ölçekli balıkçılar Gökova Körfezi'nde bir araya gelerek deneyimlerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştı.


İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, Cezayir, Tunus ve Türkiye'den 20 küçük ölçekli balıkçı, Gökova Körfezi'nde buluşarak deneyimlerini paylaşıyor.


Dünya Doğayı Koruma Vakfı Akdeniz Ofisi tarafından düzenlenen etkinlikte yasa dışı balıkçılıktan kaynaklanan haksız rekabet, denizlerde tanınmayan, türlerin sayısının artması gibi ortak sorunlara çözüm önerileri getirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir tüketimi için daha iyi yönetim stratejilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Gökova Körfezi'ndeki buluşma, WWF'in Akdeniz'e kıyısı bulunan 9 ülkede ve toplam 22 pilot alanda yürüttüğü "Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi" projesi çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Projeyle küçük ölçekli balıkçıların gelir kaynaklarının iyileştirilmesi ve balıkçılıkla ilgili yönetim süreçlerine katılımlarının sağlanmasını amaçlıyor.

Gökova'daki buluşmada katılımcılara, Gökova Körfezi'ndeki iyi uygulama örneklerini yerinde görme, kendi aralarında bilgi ve deneyim alışverişi yapma olanağı sunuldu.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Deniz ve kıyıların bugün, kirlilik, habitat kaybı, aşırı ve yasa dışı balıkçılık, istilacı türler, iklim değişikliği gibi çeşitli etkenlerin tehdidi altında olduğunu söyledi.

Balık stoklarının devamlılığı, rezervlerinin geri kazanılması ve sektörün gelişmesi için, balıkçılığı sürdürülebilir bir temele oturtmak gerektiğini belirten Pasinli, "Sürdürülebilir balıkçılık yalnız ekonomik değil aynı zamanda ekolojik ve sosyal içeriğe de sahip bir kavram. Küçük ölçekli balıkçılar güçlendirilerek, balıkçılık yönetiminde ve ekosistemlerin korunmasında aktif rol üstlenmeleri sağlandığı takdirde, balıkçılık sektöründe sürdürülebilirliğin mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi.

Pasinli, bu nedenle WWF olarak küçük ölçekli balıkçıları karar süreçlerine dahil edecek, yerel ihtiyaçları dikkate alacak, böylelikle daha iyi uygulamalara olanak sağlayacak ortak yönetim mekanizmalarının kurulması kararını desteklediklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:55 Kaynak: AA

Türkiye, Balıkçılık, Akdeniz, Gökova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak ABD'nin Türkiye'yi Tehdit Etmesine Rusya'dan Sert Yanıt: Baskı İçin Her Türlü Yöntemi Kullanıyorlar Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 16:32:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdenizli Balıkçılar Gökova'da Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]