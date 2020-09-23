Akdenizli ihracatçılar, ağustosta 100 ülkeye hazır giyim ve konfeksiyon ürünü sattı - Son Dakika

Akdenizli ihracatçılar, ağustosta 100 ülkeye hazır giyim ve konfeksiyon ürünü sattı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) üyeleri tarafından ağustos ayında 100 ülkeye 39 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) üyeleri tarafından ağustos ayında 100 ülkeye 39 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, AA muhabirine, 2020 ocak-ağustos dönemindeki ihracatlarının yüzde 26 artışla 216 milyon dolardan 274 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Ağustos ayında ise Türkiye'nin 1,5 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatına yaklaşık yüzde 2,6'lık destek verdiklerini belirten Tekin, Birlik üyelerince 100 ülkeye dış satım yapıldığını ifade etti.

Tekin, Türkiye ihracatına verdikleri desteği her ay artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ağustos ayında Birlik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 28,4 milyon dolardan yüzde 37 artış göstererek 39 milyon dolara yükseldi. Ağustosta, 4 bin ton ürüne küresel piyasalarda değer kazandıran birliğin en fazla ihraç ettiği ürün gruplarına baktığımızda, yüzde 100 artış ve 11 milyon dolar değer ile konfeksiyon birinci sırada, yüzde 17 azalış ve 11 milyon dolar değer ile bayan dış giyim ikinci sırada, yüzde 10 artış ve 5,8 milyon dolar değer ile bay dış giyim üçüncü sırada yer aldı."

Ağustosta Hollanda'ya ihracatta büyük artış

Tekin, yılın 8'inci ayında en fazla ihracatı sırasıyla Hollanda, İspanya ve Almanya'ya gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sektör temsilcileri olarak ihracat artışlarından memnun olduklarına değinen Tekin, "Ağustos ayından en fazla ihracat yüzde 1126 artış ve 12 milyon dolarla Hollanda, yüzde 31 azalış ve 8,6 milyon dolar değerle İspanya, yüzde 38 artış ve 6,5 milyon dolarla Almanya oldu." diye konuştu.

Ağustos ayında AHKİB üyelerinin en fazla ihracat yaptığı 5 ülke şöyle:

Ülkeler 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde)

Hollanda 983.054 12.056.380 1.126

İspanya 12.443.614 8.590.610 -31

Almanya 4.753.938 6.577.080 38

ABD 1.064.165 1.426.113 34

Suudi Arabistan 1.895.400 1.350.715 -29

Akdenizli ihracatçılar, ağustosta 100 ülkeye hazır giyim ve konfeksiyon ürünü sattı

Hazır Giyim, Hollanda, Akdeniz, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akdenizli ihracatçılar, ağustosta 100 ülkeye hazır giyim ve konfeksiyon ürünü sattı - Son Dakika Ekonomi

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