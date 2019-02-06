Son Dakika Haberleri: Akdenizli İhracatçılar Yıla İyi Başladı

Akdenizli İhracatçılar Yıla İyi Başladı

14 dakika önce

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, birliğin ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1 milyar 182 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Akdenizli İhracatçılar Yıla İyi Başladı, System.String[]
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, birliğin ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1 milyar 182 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Ateş, yazılı açıklamasında, 2019 yılına güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek yılın geri kalanında büyük artış rakamları elde edeceklerine inandıklarını kaydetti.

AKİB'in ocak ayına ilişkin ihracat rakamlarını değerlendiren Ateş, "Akdeniz İhracatçı Birliklerinin 2019 yılı ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 44 milyon dolardan 1 milyar 182 milyon dolara yükseldi. Geçen sene ocak ayına göre yüzde 13 oranında bir artış olduğu görülmektedir." ifadesini kullandı.

Ateş, bu dönemde en fazla ihracatın İspanya, İtalya, Mısır, Irak ve Suudi Arabistan'a yapıldığını belirterek Nijerya'ya yapılan ihracatta yüzde 812, Lübnan'a yapılan ihracatta da yüzde 206'lık artış kaydedildiğini vurguladı.

"Görünen o ki ihracat dünyasında AKİB 2019 yılının en çok gurur duyulan birliği olacak." değerlendirmesinde bulunan Ateş, ocak ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında da Hatay'ın 10, Adana'nın 12, Kayseri'nin 13, Mersin'in 14 ve Karaman'ın 34'üncü sırada olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:11 Kaynak: AA

İhracat, Akdeniz, Ekonomi
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