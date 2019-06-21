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Akdenizli uluslararası öğrenciler mezuniyeti kutladı

12 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim alan uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Akdenizli uluslararası öğrenciler mezuniyeti kutladı, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim alan uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde dünyanın farklı ülkelerinden gelen uluslararası öğrenciler, şiir dinletisi, skeçler, dans gösterileri, koro ve solo şarkılarla yeteneklerini sergiledi.
Uluslararası öğrenciler, Türk kültürünü yansıtan gösterileri ve söyledikleri türkülerle izleyenlerin beğenisini topladı.
Türkiye ve Türkçe dostu öğrencilerin çeşitli gösterileriyle renkli görüntülere sahne olan tören sonunda, uluslararası öğrenciler diplomalarını alarak birlikte kep atıp geleneksel Türkçe oyun havaları eşliğinde oyunlar oynadılar.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:43 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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