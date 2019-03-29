Akdenizrack, Gana'da 30 Milyon Tl'lik Raf Fabrikası Açacak

Yüksek yoğunluklu depolama, ambar ve raf sistemlerine ideal çözümler sunan Akdenizrack, Afrika bölgesinin önemli oyuncularından biri haline geldi. 2007 yılında kurulan firma, Bilecik'teki 17 bin metrekaredeki tesisinde yıllık 22 bin ton üretim yapıyor. İlk ihracatını 2014 yılında Nijerya'ya yapan Akdenizrack, talepler çoğalmaya başlayınca Kenya ve Gana'da şube açtı. Bugün Afrika bölgesinin en büyük gıda üreticilerine hizmet veren Akdenizrack Yönetim Kurulu Başkanı Saniye Kurt, geçen yıl 116 milyon TL olarak gerçekleşen cirolarını 2019 sonunda 150 milyon TL'ye çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.

Kurt, "Bugün ciromuzun yüzde 40'ı ihracattan geliyor. Yapacağımız raf fabrikası ile bu rakamı yüzde 65'lere yükseltmek istiyoruz" diyor. Saniye Kurt, önümüzdeki yılsonunda Gana'da bir fabrika açıp, ham maddeyi Türkiye'den getirip, üretimi orada gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Yatırımın toplam bütçesi 30 milyon TL olarak hesaplanıyor. Böylece Türkiye'de yaptığı üretimi Kenya, Etiyopya ve Senegal gibi ülkelere taşımayı hedefliyor. Ürün geliştirmeye büyük önem veren Akdenizrack, cirosunun yüzde 5'ini AR-GE'ye ayırıyor.