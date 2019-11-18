Son Dakika Haberleri: AKDER'den öğrencilere giysi yardımı
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AKDER'den öğrencilere giysi yardımı

6 saat önce

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Akıncılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (AKDER) tarafından öğrencilere giysi yardımında bulunuldu.

AKDER'den öğrencilere giysi yardımı, System.String[]

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Akıncılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (AKDER) tarafından öğrencilere giysi yardımında bulunuldu.

AKDER, Akıncılar 80. Yıl İlkokulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi 66 öğrenciye, kışlık bot ve mont yardımı yaptı.

AKDER Başkanı Ümit Sözcü, "Sivil toplum örgütü olarak ilçemizde eğitim gören her öğrencinin bugüne kadar yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Okuyup, bu vatana hayırlı insan olmalarını istiyoruz. Rabbim bizlere de ömür verdiği sürece onların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Kışlık mont ve ayakkabılarını hayırla giymelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

Akıncılar, Sözcü, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:58 Kaynak: AA
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