Akdere Bilim ve Sanat Merkezi açılış için gün sayıyor - Son Dakika

Mamak Belediyesi Akdere Bilim ve Sanat Merkezi açılışa hazırlanıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ders çalışmak, kitap okumak, spor yapmak, kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak isteyen herkese katkı sunacak bir tesisi daha hayata geçirdiklerini belirtti.

İyi düşünülmüş kararlar ve doğru atılmış adımların çalışma prensiplerini özetlediğini aktaran Köse, "Amacımız modern ve yaşanabilir bir Mamak yaratmak. Bu anlayış doğrultusunda merkezimiz, şimdiden hayırlı olsun. Özellikle salgın önlemleri bittikten ve okullar yeniden açıldıktan sonra, eğitim çağındaki çocuklarımızın yoğun ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Çocuklar burada hem eğlenip hem de öğrenebilecekler." dedi.

Merkezin modern mimarinin bir örneği olduğunun da altını çizen Köse, şunları kaydetti:

"4 kattan oluşan bilim ve sanat merkezimiz, kafeterya, yemekhane, elektrik ve mekanik teknik merkezi, çocuk gündüz bakım, ofis, spor salonu, bay - bayan mescit, aile merkezi, derslikler, dükkan, bilgisayar ve yabancı dil eğitim odaları, gençlik merkezi ve kafeteryadan oluşuyor. İnsan odaklı ve insana yatırım yapan yönetim anlayışının en nitelikli örneği olan tesis, tamamlandığında hem kadınlar hem de gençlere hizmet verecek. Tempomuzu hiç düşürmeden hatta daha da artırarak hizmet ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan klasik belediyecilik hizmetiyle şehri imar ederken insanımızı ihmal etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Türkiye'de belediyecilik anlayışını değiştiren, 1994 yılını belediyecilik hizmetleri anlamında adeta bir milat haline getiren ve o günden bu yana eylemleri ve söylemleriyle belediyeciliğin ufkunu açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi gönül belediyeciliği yapmanın gayreti içindeyiz."