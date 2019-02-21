AKDilovası'nda Meclis Üyesi Adayları Buluştu!

AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen toplantı Aksu Otel'de gerçekleşti. Toplantıya İl Yöneticisi Fazıl Korkmaz, İlçe Başkanı Osman Akbulut, AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir, SKM Başkanı Yavuz Celep, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, belediye başkan aday adayları ve meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları ve aday adayları katıldı.

BİZİM SEVDAMIZ DİLOVASI

Gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Osman Akbulut, "Ülkemiz için, Dilovası'nın geleceği için girdiğimiz yerel seçim sürecine sayılı günler kala bir araya gelerek herkesin fikrini ve desteğini alarak güçlü bir şekilde yolumuza devam edip 31 Mart akşamı yeni bir zafere daha imza atmak istiyoruz. Her zaman diyoruz biz büyük bir aileyiz. Bizim sevdamız Türkiye, bizim sevdamız Dilovası'dır. AK Parti'nin 17 yılda iktidarda ve yerelde yaptığı hizmetleri hepimiz çok iyi biliyoruz. Son 10 yılda Dilovası'nda yapılanları da hepimiz çok iyi biliyoruz. 10 Yılda yaptıklarımızı halkımıza en iyi şekilde anlatmamız lazım. Sizlerden isteğim sahada olun ve halkımıza yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tek tek anlatın. Dilovası'nın AK Partili kadrolara ihtiyacı var" dedi.

DİLOVASI AK PARTİ'YE SAHİP ÇIKACAK

AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir " Önümüzde hem ilçemizi, hem Kocaeli'yi hem de ülkemizin kaderini belirleyecek yeni bir seçim sürecine giriyoruz. Sizlerin desteği ile 31 Mart yerel seçimlerinde başarılarımıza bir yenisini daha ekleyeceğimize bu birlik ve beraberliği gördükçe daha da çok inanıyorum. İnşallah Dilovası geçmiş seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de üzerine düşeni yapacak ve AK Parti'ye sahip çıkacaktır. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı yaşayacağımız yeni bir zafer sonrası, gönül belediyeciliğinin en güzelini uygulayarak, halkımızın gönlüne girerek projelerimiz tek tek hayata geçireceğiz" dedi.

DİLOVASI'NA YENİ İMAJ KAZANDIRMAK İSTİYORUM

Son olarak Şayir, "Ben biliyorum ki hepimizin ortak gayesi yaşadığımız kentin gelişimine katkı sunmaktır. Bu dönem tevazu, samimiyet ve gayret ile gönül belediyeciliği diyerek yola çıkıyoruz. Halkımıza dokunacak projelerimizle halkımızın gönlüne girmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yılda yapacağımız projelerle Dilovası'na yeni bir imaj kazandırmak istiyorum. Bunu sizlerin desteği ile yapacağız. Hükümetimizin ve Büyükşehir'in desteği ile yapacağız. Biz yine bir ekip olacağız. Hep birlikte ilçemize hizmet etmek için çalışacağız. Amacımız daha yaşanılabilir bir Dilovası ve çocuklarımızın geleceğidir" dedi.