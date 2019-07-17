Son Dakika Haberleri: Akdoğan'dan Başkan Günel'e tebrik ziyareti
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Akdoğan'dan Başkan Günel'e tebrik ziyareti

4 saat önce

Kuşadası Belediye eski Başkanı Fuat Akdoğan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Akdoğan'dan Başkan Günel'e tebrik ziyareti, System.String[]
Kuşadası Belediye eski Başkanı Fuat Akdoğan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Ömer Günel, Akdoğan'ı kapıda karşıladı.

1999-2009 yılları arasında iki dönem Kuşadası belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı olan Fuat Akdoğan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Fuat Akdoğan'ı Belediye binasının kapısında karşılayan ve uğurlayan Başkan Ömer Günel, siyasi nezaketin önemine dikkat çekti.

Akdoğan'ın ziyaretinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, "Hedefimiz güçlü ve güzel bir Kuşadası oluşturmak. Bunu da ancak ortak akıl ve iş birliği ile sağlayabiliriz. Güçlü bir Kuşadası için her türlü görüşün, önerinin ve deneyimin değerli olduğunu düşünüyorum" dedi. - AYDIN
Fuat Akdoğan, Ömer Günel, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:49 Kaynak: İHA
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