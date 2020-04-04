AKEDAŞ'dan sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel AKEDAŞ'dan sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

AKEDAŞ'dan sağlık çalışanlarına destek

6 saat önce

AKEDAŞ, Korona virüs (Kovid-19) salgınının tedavisinde kullanılan 'test cihazı ile Negatif Basınç Sistemleri ve Biyogüvenlik Kabini'ni Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğüne hediye etti.

AKEDAŞ'dan sağlık çalışanlarına destek, System.String[]

AKEDAŞ, Korona virüs (Kovid-19) salgınının tedavisinde kullanılan 'test cihazı ile Negatif Basınç Sistemleri ve Biyogüvenlik Kabini'ni Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğüne hediye etti.


AKEDAŞ, İl Sağlık Müdürlüğüne Kahramanmaraş'taki (Kovid-19) salgını mücadelesinde kullanması için hızlı tanı cihazıyla birlikte, Negatif Basınç Sistemleri ve Biyogüvenlik Kabini teslim etti. Teslim edilen hızlı tanı cihazıyla Kahramanmaraş'ta pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Necip Fazıl Şehir Hastanesinde vakalara daha hızlı ulaşılabilmesi amaçlanıyor.


Korona virüsle mücadele de yine önemli ekipmanlar arasında yer alan Negatif Basınç Sistemleri ve Biyogüvenlik Kabinleri'de, sağlık çalışanlarının kullanımı için yetkililere teslim edildi. Bu cihaz sayesinde sağlık çalışanlarının, hasta tedavilerinde hayatları riske atılmayacak. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:17 Kaynak: İHA

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