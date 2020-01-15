Akedaş ekiplerinin zorlu mesaisi - Son Dakika
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Akedaş ekiplerinin zorlu mesaisi

6 saat önce

Adıyaman İl Özel İdaresi ekipleri, Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan TV vericisine giden yolu 3 günlük zorlu mücadelenin sonunda açtı.

Akedaş ekiplerinin zorlu mesaisi, System.String[]

Adıyaman İl Özel İdaresi ekipleri, Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan TV vericisine giden yolu 3 günlük zorlu mücadelenin sonunda açtı.


2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı Milli Park Alanı içerisinde bulunan TV vericisinin elektrik panosunda meydana gelen arızayı gidermek için Akedaş arıza ekipleri arızaya müdahale etmek istedi.


Hava sıcaklığının geceleri eksi 10 dereceye kadar düştüğü zirvede bir metreyi aşan kar kalınlığı, tipi nedeniyle yer yer 6 metreye ulaştı. Akedaş ekipleri arızaya müdahale etmesi için İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışması başlattı.


İl Özel İdare ekipleri yaklaşık 3 kilometrelik yolu tipi ve kar yoğunluğundan dolayı 3 günlük mücadelenin sonunda açabildi. Akedaş ekipleri vericilerin bulunduğu bölgeye 40-50 metre kala tırmanarak arızaya müdahale etti. - ADIYAMAN

Nemrut Dağı, Adıyaman, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:46 Kaynak: İHA
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