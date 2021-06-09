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Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş sordu vatandaş yanıtladı - Son Dakika

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş sordu vatandaş yanıtladı

09.06.2021 15:00
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş sordu vatandaş yanıtladı, System.String[]

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., kurumsal sosyal medya hesaplarından doğru bilinen yanlışlar ve tasarruf konularında tüketicilere çeşitli sorular sorarak cevaplarını verdi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., kurumsal sosyal medya hesaplarından doğru bilinen yanlışlar ve tasarruf konularında tüketicilere çeşitli sorular sorarak cevaplarını verdi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da faaliyet gösteren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., kurumsal sosyal medya hesaplarından anket düzenledi. Her ayın belirli günlerinde periyodik şekilde yayımlanan anketlerde genellikle doğru bilinen yanlışlar ve tasarruf konularında tüketicilere bilinçlendirme çalışması yapılıyor, anket sonucuna göre de çalışmalar planlanıyor.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından oluşturulan ankette kurumun Facebook, Instagram, Linkedin ve Twitter hesapları üzerinden elektrik sayacının mülkiyetinin kime ait olduğu sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 31'i abone sahibine, yüzde 3'ü elektrikçi yüzde 66'sı ise dağıtım şirketi seçeneklerini işaretledi.

Doğru yanıt ise; 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Hizmet Hakkı Devir Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri gereği Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş sayaç mülkiyetini elinde tutmaktadır ve sayaca şirket personelleri dışında herhangi müdahalede bulunulması kesinlikle uygun değildir.

Yüzde 31 oranında abone sahibine yüzde 3 oranında elektrikçiye ait olduğu düşünülen elektrik sayacı tüketicilerin doğru bilgilendirilebilmesi için farkındalık oluşmasını da sağlıyor.

Tasarruf yaparak ev ekonomisine katkı bulunur mu?

Anketin bir diğer sorusu ise tüketicilerin tasarruf bilincini ölçmeye yönelik oldu. "Tüketicilere; Enerji Tasarrufu yaparak aile bütçesine katkıda bulunacağınıza inanıyor musunuz?" şeklinde soru soruldu. "Hayır, Evet ve Kısmen" şıklarının geçtiği ankette, katılımcıların yüzde 66'sı 'evet' şıkkını işaretleyerek tasarruf yaparak ev hanesine katkıda bulunacağına inandığını belirtti. Bu oranın daha da yükselmesini amaçlayan şirket bilinçlendirme çalışmalarını devam ettireceğini belirtti.

Çamaşır makinesi nasıl kullanılmalı?

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından oluşturulan bir diğer anket sorusunun ana gündemini ise tasarruf metodu oluşturdu. Tüketicilerin verdiği cevap şıklarına göre paylaşım stratejisini belirleyen şirket, "Çamaşır makinesi kullanırken hangisi yapılmalı?" şeklinde yönelttiği soruda, a) Kapasitesi aşılmamalı, b) Dolması beklenmeli, c) Az ve sık ürün yıkanmalı şeklinde 3 şık sunuldu. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu doğru cevabın olduğu dolması beklenmeli (b) şıkkını işaretlerken, yanlış olan diğer şıklara da bazı tüketiciler tarafından doğru şeklinde işaretlenmesi dikkat çekti.

Mutfakta nasıl tasarruf sağlanır?

Anketlerine devam eden kurum bu kez; hangisi mutfakta tasarruf sağlayan durumlardandır? Sorusunu da; a) Bulaşık makinesi tamamen dolmadan çalıştırmak, b) Kettle çalıştırırken ihtiyacımız kadar suyu kaynatmak, c) Fırın çalışırken kapağını açmak, d) Buzdolabı kapısını gereğinden fazla açık tutmak şıklarını sundu.

Ankete katılan tüketicilerinin büyük bir bölümü doğru şık olan (b) şıkkını işaretledi. Diğer şıkların da doğru olarak bilinip işaretlenmesi üzerine sosyal medya hesaplarından bilgilendirme görselleri paylaşan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., ev aletlerinin nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili ipucu verdi.

Sokak aydınlatılmasında sorun olursa kime başvurursunuz?

Anketlerinde kurum hizmetleriyle ilgili sorular da yönelten Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Sokak aydınlatmalarıyla ilgili sorun yaşayan tüketicilerin hangi kanaldan şirket ile iletişime geçildiğini sordu.

a) Sosyal medya, b) 186 Çağrı Merkezi, c) Kurumsal Web Sitesi, d) Mahalle muhtarı şıklarının olduğu cevaplandırma da en çok 186 çağrı merkezine oy çıktı. İkinci sırayı sosyal medya kanalları üçüncü sırayı ise muhtar aldı. Son sırada da web sitesi yer aldı.

Şirket her türlü soruların tüm iletişim kanallarından kendilerine yöneltilebileceğini, hizmet alanları ile alakalı tüm sorulara büyük bir özenle yanıt verileceğini belirterek sosyal medya araştırmaları sayesinde farkındalık oluşacağını aynı zamanda da doğru bilinen yanlışların düzeleceği düşüncesiyle devam edileceğini belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş sordu vatandaş yanıtladı

Kahramanmaraş, Sosyal Medya, Facebook, Adıyaman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş sordu vatandaş yanıtladı - Son Dakika Ekonomi


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