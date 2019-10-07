Akedaş ulusal deprem tatbikatına hazır

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, deprem anında elektrik dağıtım şebekelerinde oluşacak hasarlar ve bu hasarlara ivedi müdahale, geçici barınma yerlerine elektrik enerjisi verilmesi gibi faaliyetlerin etkin yürütülebilmesi için gerekli hazırlıkları tatbikat vesilesiyle gözden geçirip ekiplerinin bu tarz doğal afetler karşısında göstereceği reaksiyonu gözlemleme fırsatı bulacak.



Diri fay hatları üzerinde bulunan Kahramanmaraş'ta olası bir depreme hazırlık amacıyla bu yıl birincisi gerçekleştirilecek olan Ulusal Deprem tatbikatında, kentin elektrik dağıtım işlemlerinin tamamını yürüten Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tüm ekiplerini harekete geçerek çalışmalarını tamamladı.



Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. 9 Ekim 2019 Çarşamba günü ilki Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek olan 8 il 26 hizmet grubunun katılacağı AFAD tarafından organize edilen ulusal deprem tatbikatı için hazırlıklarını tamamladı. Senaryo gereği merkez üssü Kahramanmaraş olacak deprem tatbikatında, toplanma alanları ile enkaz kaldırma alanlarına elektrik hizmeti sağlanması ve aydınlatma işlemleri Akedaş Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak.



Tatbikatla ilgili çalışmalarını tamamlayarak ekiplerini sahada hazır kıta bekleten Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., alanda kriz masasında da bulunarak can güvenliği açısından önem taşıyan elektrik dağıtım hatlarıyla ilgili aldığı önlemleri faaliyete geçirecek. - KAHRAMANMARAŞ