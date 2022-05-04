AKELMA, ŞANLIURFA'DA SAĞLIKÇILARLA BAYRAMLAŞTI - Son Dakika
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AKELMA, ŞANLIURFA'DA SAĞLIKÇILARLA BAYRAMLAŞTI

04.05.2022 14:57

KAMU Hastaneleri Genel Müdürü Doçent Doktor Zülfikar Akelma, Şanlıurfa'da sağlıçılarla bayramlaştı.

KAMU Hastaneleri Genel Müdürü Doçent Doktor Zülfikar Akelma, Şanlıurfa'da sağlıçılarla bayramlaştı.

Akelma, pandemi ile mücadelede gösterdikleri özveri ve gayret ile tüm dünyaya örnek olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Zülfikar Akelma Ramazan Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa il Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Faruk Günak, Personel Hizmetleri Başkanı İbrahim Demir ile birlikte Siverek Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma, hastanelerini ziyaret etti. Hastanelerde sunulan sağlık hizmetleri hakkında yöneticilerinden bilgi alan Akelma, hastanede görev yapan sağlık çalışanları ile de bir süre sohbet edip, bayramlarını kutladı. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları uzmanı olan Akelma, çocuk hastaların anne ve babalarına da geçmiş olsun dileklerini ileterek, çocukların rahatsızlıkları ile ilgili uygulanan tedavileri de inceledi.

AKELMA, ŞANLIURFA'DA SAĞLIKÇILARLA BAYRAMLAŞTI
AKELMA, ŞANLIURFA'DA SAĞLIKÇILARLA BAYRAMLAŞTI
AKELMA, ŞANLIURFA'DA SAĞLIKÇILARLA BAYRAMLAŞTI
AKELMA, ŞANLIURFA'DA SAĞLIKÇILARLA BAYRAMLAŞTI

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Ramazan Bayramı, Şanlıurfa, Hastane, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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