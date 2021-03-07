Akenerji, cinsiyet eşitliği hedefiyle PWN üyesi oldu

Akenerji, iş hayatında fırsat eşitliği ve cinsiyet dengesini destekleme yönündeki politikaları kapsamında, Professional Women's Network'e (PWN İstanbul) kurumsal üye oldu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki elektrik santralleriyle ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 3'ünü üreten Akenerji, iş hayatında cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amaçlı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, kadınların iş hayatında sürdürülebilir bir şekilde var olmalarını sağlamak ve liderler olarak yükselmelerini desteklemek gibi önemli misyonlara sahip Professional Women's Network'e (PWN İstanbul) kurumsal üye oldu.

YÖNETİCİLERİN YÜZDE 42'Sİ KADIN

2021 itibarıyla, şirketin genel merkezinde kadın yönetici oranı yüzde 42, kadın çalışan oranı ise yüzde 50 seviyesinde bulunuyor.

Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, iş hayatında cinsiyet dengesi ile fırsat eşitliğini bir şirket politikası olarak benimsediklerini ve bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarına aktif olarak desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Gençer, "İş hayatında cinsiyet dengesine ulaşmayı hızlandırmak gibi önemli bir vizyonla hareket eden Professional Women's Network'e kurumsal üye olarak destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Akenerji olarak genel merkezimizde yakaladığımız yüzde 42'lik kadın yönetici oranımızın da konuyu ne derece içselleştirdiğimizi anlatması bakımından kıymetli buluyoruz. Fırsat eşitliği konusundaki bu hassasiyetimizin, PWN İstanbul gibi kurumlarla yaptığımız iş birlikleriyle daha da güçlenmesini ve bu vesileyle toplumumuza katkı sunabilmeyi umut ediyoruz" açıklamasında bulundu.

PWN İstanbul, kadınların iş hayatında sürdürülebilir bir şekilde var olmaları ve yükselmelerini destekleyen gönüllü bir kuruluş ve küresel bir ağın parçası olarak çalışmalarını sürdürüyor.

PROFESSİONAL WOMEN'S NETWORK HAKKINDA

Professional Women's Network (PWN) 1996 yılında Paris'te kurulmuş toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve cinsiyet dengeli bir toplumun oluşması için iş hayatındaki kadınların istihdamını ve kariyer gelişimini destekleyici faaliyetler üreten, online ve yüz yüze faaliyet gösteren, global bir sivil toplum kuruluşudur.

Avrupa, Amerika ve Asya kıtasında 20 ülkede 31 şehir ağına sahiptir. PWN İstanbul ise bu küresel bir ağın parçası ve en büyük beş şehir ağından birisidir ve İstanbul'da 2013 yılından bu yana kadınların iş hayatında sürdürülebilir bir şekilde var olmaları ve liderler olarak yükselmelerini destekleyen gönüllü bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmektedir.