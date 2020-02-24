Akenerji'nin sosyal sorumluluk projesine ödül - Son Dakika
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Akenerji'nin sosyal sorumluluk projesine ödül

6 saat önce

Akenerji'nin Adana'nın Feke İlçesi'nde yürüttüğü 'Ak Enerji Kadınların Yanında' adlı sosyal sorumluluk projesi, 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde ödüle layık görüldü.

Akenerji'nin sosyal sorumluluk projesine ödül, System.String[]

Akenerji'nin Adana'nın Feke İlçesi'nde yürüttüğü 'Ak Enerji Kadınların Yanında' adlı sosyal sorumluluk projesi, 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde ödüle layık görüldü.


Türkiye'nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan '3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi' sektör devlerinin katılımıyla Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen zirvede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de önemli açıklamalarda bulundu.


3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin ödüllendirildiği törende Akenerji, 'Akenerji Kadınların Yanında' projesi ile ödüle layık görüldü. Akenerji adına törene katılan Kurumsal Yönetim Direktörü Serhat Ergin Baykara, ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in elinden aldı. - İSTANBUL

Akenerji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
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