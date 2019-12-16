Akfa Holding davasında tek tutuklu sanığın tutukluluk haline devam kararı - Son Dakika

Kayyum atanan Akfa Holding ve diğer alt şirketlere yönelik FETÖ/PDY soruşturması sonucunda açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, 1 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşmada savunma yapan davanın tek tutuklu sanığı Murat Sungurlu, "ByLock doğrudur, indirmişimdir. Bu programı sıradan bir yazışma ve haberleşme programı olarak kendim indirip kendim kullanmışımdır" dedi.

Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik FETÖ/PDY soruşturması sonucunda açılan 1'i tutuklu 84 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmada 1 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca taraf avukatları da katıldı. Duruşmada savunma yapan davanın tek tutuklu sanığı Murat Sungurlu, "ByLock doğrudur, indirmişimdir. O dönem biliyorsunuz herkes alakalı alakasız dinlendiğini düşünüyor, kendine güvenli bir program arıyordu. Bu programı sıradan bir yazışma ve haberleşme programı olarak kendim indirip kendim kullanmışımdır. Sonrasında ise işlevsiz olduğundan sildiğimi düşünüyorum" dedi. Sanık Sungurlu mahkemeden tahliyesini talep etti.

Sanığın savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, ByLock kullanıcısı olması ve kaçma şüphesini dikkate alarak Murat Sungurlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanıklar Fatih Aktaş ve Hasan Sayın'ın ise konutu terk etmeme tedbirinin kaldırılmasına hükmetti. Firari sanıklar Salih Toyran, Rebii Metin Görgeç, Selahattin Tarfan ve Serdar İnan hakkındaki yakalama kararlarının devamına hükmeden mahkeme, bir sonraki celsenin İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede silahlı terör örgütünün emir ve talimatlarıyla kurulduğu ve işletildiği ve örgüte sürekli insan ve finans kaynağı temin ettiği gerekçesiyle Akfa Holding ve alt şirketlerine kayyum atandığı, yetkili ve sahiplerinin de mal varlıkları üzerine tedbir konulduğu belirtilmişti. Tutuklu sanık Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından 36 yıl 6 aya kadar, tutuklu sanık yönetim kurulu başkan yardımcısı Ferhat Aktaş hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede diğer 82 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişik oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

(İHA)