Akfa Holding'in Fetö Davası

Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması sonucunda açılan 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması sonucunda açılan 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.



İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısında bulunan salonda yapılan 2. duruşmaya, 6'sı tutuklu 70 sanık ile avukatları katıldı.



Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n emir ve talimatlarıyla kurulduğu ve is¸letildiği, bu bagˆlamda bu o¨rgu¨te su¨rekli insan ve finans kaynagˆı temin ettiği gerekçesiyle Akfa Holding ve alt şirketlerine kayyum atandığı, yetkili ve sahiplerinin de mal varlıkları u¨zerine tedbir konulduğu belirtiliyor. ?



İddianamede, tutuklu sanık Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş hakkında "silahlı terör örgütü yönetici olmak", "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" ve "hizmet nedeniyle gu¨veni ko¨tu¨ye kullanma" suçlarından 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar, tutuklu sanık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Aktaş hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor. ?



Soruşturma sırasında tutuklanan ardından tahliye edilen sanık Cahit Paksoy'un "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ kurma veya yo¨netme" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" suçlarından 18 yıldan 29 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, firari sanık Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıla kadar, tutuksuz sanık İnanlar İnşaat'ın sahibi Serdar İnan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.



İddianamede, diğer tutuklu sanıklar Akfa Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Bank Asya ortağı Hasan Sayın hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ kurma veya yo¨netme" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama", yine Bank Asya ortaklarından tutuklu sanık İbrahim Sayın hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama", Akfa gıda şirketinin ortaklarından tutuklu sanık Murat Sungurlu hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ kurma veya yo¨netme" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" ve Akfa Holding bu¨nyesinde direktör olan tutuklu sanık Şiar Molavalı hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.?



İddianamede, hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen firari sanıklar Erdal Akgül, Hüsamettin Ünal, Mehmet Emin Sekizkardeş, Necmettin Kaya ve Seyfullah Boz hakkında da benzer suçlardan ayrı ayrı 7,5 yılla 29 yıl 6 ay arasında, diğer tutuksuz 71 sanık hakkında da 7,5 yılla 22 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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