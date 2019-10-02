Akfa Holding'in FETÖ davasında ara karar

Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması sonucunda açılan davada, 5'i tutuklu 84 sanığın yargılandığı davada, 4 kişinin tahliyesine karar verildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmada, bazı tutuksuz sanıkların savunmasının ardından, sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı.

Tutuklu sanık Ferhat Aktaş, 39 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Örgütün okuluna, dershanesine gitmedim. Sohbetlerine katılmadım. Himmet, para yatırmadım. HTS kayıtlarında adım yok. FETÖ ile irtibatım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu Sanık İbrahim Sayın, savunmasında cemaat oluşumlarından dolayı irtibatını anlattığını ifade ederek, sağlık sorunları yaşadığını, ameliyat olması gerektiğini vurgulayarak, beraatini istedi.

Tutuklu sanık Murat Sungurlu, FETÖ'yü hizmet hareketi olarak bildiği için sempati duyduğunu, terör örgütü olduğunu 15 Temmuz'da öğrendiğini söyledi. Sungurlu, suçsuz olduğunu ifade ederek, beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Fatih Aktaş da 17-25 Aralık operasyonundan sonra örgüte meydan okuduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TUSKON üyelerine 'Ben sizin yanınızda değilim.' dedim. Ercan Sungurlu, holdinge geldiğinde alınmaması talimatını verdim. Ercan Sungurlu gibi bir imamı kapıdan kovmak, Fethullah Gülen'i kapıdan kovmaktır. Bazı toplantılara, sohbetlere gittiğimi kabul ediyorum. ByLock indirmiş olabilirim ama kesinlikle ByLock üzerinden haberleştiğimi hatırlamıyorum. FETÖ üyeleri mallarını sattı, kaçtı. Ben devletime bağlı bir iş adamıyım. Devletime sığındım, yatırım yapmaya devam ettim. Kaçıp giden haindir. Bu alçaklar kaçmasaydı sapla saman karışmazdı."

Aktaş, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Hasan Sayın, 2015'te Bank Asya ortaklığından hisselerini TMSF'ye devretmesinin FETÖ üyesi olmadığının kanıtı olduğunu anlatarak, tahliyesini istedi.

Sanıklar, şirketleri hakkındaki kayyum kararı ile mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını da talep etti.

Duruşma savcısı, Murat Sungurlu'nun kaçma şüpheleri bulunduğu gerekçesiyle tahliye taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Savcı, diğer tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verilmesi talebinde bulundu.

4 sanığa tahliye

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süre ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olabileceğini dikkate alarak, tutuklu sanıklar, Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, İbrahim Sayın ve Hasan Sayın'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, sanıkların şirket ortaklığına ilişkin bilirkişi raporunun sunulmasının beklenmesine karar verirken sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbirlerin ve kayyum atamasının kaldırılmasına ilişkin talepleri reddetti.

Heyet, duruşmayı erteledi.