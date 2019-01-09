Akfa Holdinge Fetö Davası

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında iş insanları Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, Cahit Paksoy, Fikret İnan ve Serdar İnan'ın...

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında iş insanları Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, Cahit Paksoy, Fikret İnan ve Serdar İnan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanık hakkında dava açıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması tamamlandı.



Soruşturma sonucunda hazırlanan 511 sayfalık iddianamede, 8 ihbarcı ve 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 "sanık" yer aldı.



İddianamede, silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n emir ve talimatlarıyla kurulduğu ve is¸letildiği, bu bagˆlamda bu o¨rgu¨te su¨rekli insan ve finans kaynagˆı temin ettiği gerekçesiyle Akfa Holding ve alt şirketlerine kayyum atandığı, yetkili ve sahiplerinin de mal varlıkları u¨zerine tedbir konulduğu belirtildi.



İddianamede, tutuklu sanık Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş hakkında "silahlı terör örgütü yönetici olmak", "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" ve "hizmet nedeniyle gu¨veni ko¨tu¨ye kullanma" suçlarından 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar, tutuklu sanık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Aktaş hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istendi.



Soruşturma sırasında tutuklanan ardından tahliye edilen eski İhlas Holding Üst Yöneticisi sanık Cahit Paksoy'un "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ kurma veya yo¨netme" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" suçlarından 18 yıldan 29 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, firari sanık Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıla kadar, tutuksuz sanık İnanlar İnşaatın sahibi Serdar İnan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



İddianamede, diğer tutuklu sanıklar Akfa Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Bank Asya ortağı Hasan Sayın hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ kurma veya yo¨netme" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama", yine Bank Asya ortaklarından tutuklu sanık İbrahim Sayın hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama", Akfa gıda şirketinin ortaklarından tutuklu sanık Murat Sungurlu hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ kurma veya yo¨netme" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" ve Akfa Holding bu¨nyesinde direktör olan tutuklu sanık Şiar Molavalı hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" suçlarından hapisle cezalandırılmaları istendi.



İddianamede, hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen firari sanıklar Erdal Akgül, Hüsamettin Ünal, Mehmet Emin Sekizkardeş, Necmettin Kaya ve Seyfullah Boz hakkında da benzer suçlardan ayrı ayrı 7,5 yıldan 29 yıl 6 ay arasında, diğer tutuksuz 71 sanık hakkında da 7,5 yıldan 22 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.



Başsavcılık tarafından onaylanarak İstanbul ağır ceza mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.



İddianamede, MASAK Kurulu Bas¸kanlıgˆı, Vergi Denetim Kurulu Bas¸kanlıgˆı, Dıs¸is¸leri Bakanlıgˆı, TEM Daire Bas¸kanlıgˆının hazırladıgˆı raporlar ve FETO¨/PDY ile ilgili devam eden sorus¸turmalarda, sanıkların o¨rgu¨tlu¨ bir s¸ekilde örgüte finansman sagˆladıkları, bazı sanıkların o¨rgu¨tu¨n is¸ du¨nyasındaki yo¨netici konumunda oldukları belirtilerek, sahip oldukları piyasadaki bu¨yu¨k firmalardan elde ettikleri kazanc¸ları 2011-2014 arasında o¨rgu¨t kurumlarına aktardıkları, 17-25 Aralık su¨reci ve Banka Asya'ya kayyum atandıktan sonra firmalara/s¸ahıslara aktarılan himmet paralarının farklı bir yolla örgüte sagˆladıkları kaydedildi.



Sanıkların FETÖ'ye mensup oldukları, bu o¨rgu¨tu¨n emir ve talimatlarıyla hareket ederek o¨rgu¨te insan ve para kaynagˆı sagˆlamak maksadıyla s¸irketler kurdukları anlatılan iddianamede, bu s¸irketler aracılıgˆıyla finans temin ettikleri, bu is¸ ve is¸lemler yapılırken gizli, sistematik ve organize hareket ettikleri, operasyon sırasında, ifadeler ve sorgu as¸amasında da o¨rgu¨tsel tavırlar sergiledikleri aktarıldı.

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