Akfa Holdinge Fetö İddianamesi

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında iş insanları Fatih
Aktaş, Ferhat Aktaş
, Cahit Paksoy, Fikret İnan ve Serdar İnan'ın da bulunduğu 84 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde, örgütün Akfa Holding ile olan bağlantısı anlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen 551 sayfalık iddianamede, tanık, sanık beyanları ile sanıkların banka hareketleri, şirketlerin para transferleri ve alınan raporlara tek tek yer verildi.
Gizli tanık "Ufuk"un ifadesine yer verilen iddianamede, tanık Ufuk'un, "Holdingin go¨ru¨nu¨rdeki patronu Fatih Aktas¸'tır. Fatih Aktas¸ o do¨nemde cemaat olarak bilinen bugu¨n tero¨r o¨rgu¨tu¨ oldugˆu tespit edilen FETO¨'ye üye oldugˆunu, onlarla c¸alıs¸tıgˆını hic¸ gizlemeden ac¸ık ac¸ık so¨ylerdi. O¨vu¨nerek su¨rekli olarak Pensilvanya'ya gittigˆini, Fethullah Gu¨len ile go¨ru¨s¸tu¨gˆu¨nu¨ anlatırdı. Hatta 2013 yılı ortalarında yine Fatih Aktas¸, Fethullah Gülen'in kendisine STV'nin yeni bina kurulumu ve cihaz satın alınması projesini bizzat verdigˆini gururla so¨ylu¨yordu." dediği kaydedildi.
İfadesinde Akfa Holdingteki projelerden bahseden tanık Ufuk, projelerden birini, "sözde FETO¨/PDY Tu¨rkiye imamı" oldugˆu tespit edilen Mustafa O¨zcan'ın bizzat gelerek teftis¸ ettiğini ve Fatih Aktas¸'tan bilgiler aldığını söyledi.
Ufuk ifadesinde, Hasan O¨zalp'in FETO¨'nu¨n Amerika
'da bulunan bir dernegˆinde yo¨netici oldugˆunu duyduğunu, ABD
'de yaşadığını, ağabeyinin de STV'de çalıştığını belirterek, "Akfa Holdingin Amerika'daki temsilcisi gibi c¸alıs¸maktadır. Aras¸tırmalarımda 2014 yılında Amerika'da yapılan bir fuara Akfa'nın Amerika'daki adamı olarak katılmıs¸tır. Kendisiyle bir defa kars¸ılas¸tım. Bu konular ac¸ıldıgˆında Hasan O¨zalp, 'Tayyip Erdogˆan bitti, sec¸imleri kazansa da bitti, kazanmasa da bitti go¨receksin.' diyerek daha agˆır laflarla hu¨ku¨met ve Recep Tayyip Erdoğan
aleyhine konus¸malar yaptı. Hatta FETÖ'nu¨n Tu¨rkiye'de ve Amerika'da c¸ok gu¨c¸lu¨ oldugˆunu, Fethullah Gu¨len'i kesinlikle iade etmeyecegˆini so¨yledi. Bu kis¸inin Akfa'nın Amerika temsilcisi olması bana c¸ok du¨s¸u¨ndu¨ru¨cu¨ gelmis¸tir." ifadelerini kullandı.
Sanık Cahit Paksoy'u, holdinge Fatih Aktas¸'ın üst yönetici olarak getirdiğini anlatan tanık Ufuk, "Geldikten sonra duyduklarım ve edindigˆim izlenimlere go¨re, kendilerinden olmayanları yıldırma politikasıyla holdingden ayrılmaya zorladıgˆını duymus¸tum. Kendisi holdingin üst yöneticisi oldugˆu ic¸in (Cahit Paksoy) anlattıgˆım usulsu¨zlu¨kleri bilmemesi mu¨mku¨n degˆildir." diye konuştu.
İddianamede, örgütün şirketinde çalışan 4 tanığın şu beyanlarına yer verildi:
"2014 yılı itibarıyla FETO¨'nu¨n s¸irketlerinden Du¨nya Pazarlama isimli s¸irketinde c¸alıs¸tıklarını, bu s¸irketin yo¨netici ve yetkililerinin tamamen FETO¨ tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n u¨st du¨zey elemanları olduklarını, 17/25 Aralık
olayından sonra bu s¸irketlerin des¸ifre olmasından sonra kripto s¸irket olan Akfa Holdinge devretmek ic¸in is¸lemleri bas¸lattıklarını, devir is¸lemlerini Fatih Aktaş ve Veli Tan Kirtiş'in kendi s¸irketlerinin yetkilileri ile beraber yu¨ru¨ttu¨klerini, baskı ve zorbalıkla kendilerinden olmayan c¸alıs¸anları hic¸bir tazminat o¨demeden c¸ıkardıklarını, s¸irketlerin ic¸ini bos¸altıp 7-8 ay bo¨yle oyaladıktan sonra devrin olmayacagˆını so¨ylediklerini, bunların tamamen kurgu oldugˆunu, bu is¸lemlerin FETO¨'nu¨n talimatıyla yapıldıgˆını, amacın s¸irketlerin ic¸in bos¸alttıktan sonra kripto olan Akfa'ya devretmek oldugˆunu, c¸u¨nku¨ o do¨nem halen Akfa'nın des¸ifre olmadıgˆını anlattı."
Mali yapının 15 Temmuz bağlantısı
İddianamede, çalıs¸anların konu ile ilgili ifade ve beyanlarının, MASAK raporunda belirtilen hususlarla örtüştüğü kaydedilen iddianamede, holding ve örgütün mali yapılanmasının, darbe girişimine ilişkin bağlantısıyla ilgili şu değerlendirme yapıldı:
"Bu holding basit bir is¸ yeri olarak du¨s¸u¨nu¨lerek ticari amac¸la kurulmus¸ degˆildir. Esasında bu gizli eylemlerle 15 Temmuz hain darbe giris¸iminin temelleri de atılmıs¸ oluyordu. S¸o¨yle ki herhangi bir o¨rgu¨tu¨n insan kaynaklarının (yani u¨ye sayısının) c¸ogˆalması kesinlikle ekonomik gu¨c¸ ile dogˆru orantılıdır. Ekonomik gu¨cu¨ yetersiz bir o¨rgu¨tu¨n tesisles¸mesi, cogˆrafi olarak genis¸lemesi, u¨ye sayısının artması gibi unsurların olus¸ması mu¨mku¨n degˆildir.
Bu sebepledir ki 15 Temmuz hain darbe giris¸iminin en bu¨yu¨k destekc¸ilerinden ve olası bir bas¸arıda da en c¸ok nemalanacak kesimi de o¨rgu¨tu¨n mali ayagˆı olacaktır. Tu¨m bu nedenlerden dolayı da o¨rgu¨tu¨n o¨nde gelen is¸ adamları ve finansına dair olanların darbeye fikren destek verdikleri du¨s¸u¨nu¨lse bile is¸tirak ettiklerine ilis¸kin delil bulunmadıgˆı, tu¨m u¨yeleri olmasa bile o¨nde gelen is¸ adamları, yargı ve emniyet go¨revlileri, o¨gˆretim elemanları, TSK
ic¸erisindeki u¨yeleri ve bunlara hu¨kmeden imamlarının darbeye ilis¸kin gizli ajandayı bilmemeleri du¨s¸u¨nu¨lemez."
"Bilinçli bir himmet dağıtma"
Akfa holding ve s¸irketlerinde yapılan usulsu¨z is¸lemlerin, "kaynagˆı gizlemek, paranın gidis¸ yo¨nu¨nu¨ saklamak ve en sonunda da finans sagˆladıgˆı yerin de des¸ifre olmaması" ic¸in yapıldığı ifadesine yer verilen iddianamede, "İncelemelerde bir kısım personelin maas¸larının periyodik olarak aynı olmadıgˆı, personele ocakta 15 bin lira, şubatta 17 bin lira, mart geldigˆinde ise bir anda 8 bin lira maaş verilmesi kesinlikle izah edilemeyecek bir durumdur. Kaldı ki maas¸larında oynama olan personelin bir kısmının maillerin incelenmesinde ac¸ıkc¸a FETO¨'ye himmet verenlerin oldukları du¨s¸u¨nu¨ldu¨gˆu¨nde bunun basit bir hesap hatasından o¨te bilinc¸li bir himmet dagˆıtma yo¨ntemi oldugˆu as¸ikardır." denildi.
İddianamede, silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n emir ve talimatlarıyla kurulduğu ve is¸letildiği, bu bagˆlamda bu o¨rgu¨te su¨rekli insan ve finans kaynagˆı temin ettiği gerekçesiyle Akfa Holding ve alt şirketlerine kayyum atandığı, yetkili ve sahiplerinin de mal varlıkları u¨zerine tedbir konulduğu belirtildi.
Ceza istemleri
İddianamede, tutuklu sanık Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş hakkında "silahlı terör örgütü yönetici olmak", "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" ve "hizmet nedeniyle gu¨veni ko¨tu¨ye kullanma" suçlarından 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar, tutuklu sanık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Aktaş hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istendi.
Soruşturma sırasında tutuklanan ardından tahliye edilen sanık Cahit Paksoy'un "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ kurma veya yo¨netme" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" suçlarından 18 yıldan 29 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, firari sanık Fi Yapı
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıla kadar, tutuksuz sanık İnanlar İnşaatın sahibi Serdar İnan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İddianamede, diğer tutuklu sanıklar Akfa Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Bank Asya
ortağı Hasan Sayın hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ kurma veya yo¨netme" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama", yine Bank Asya ortaklarından tutuklu sanık İbrahim Sayın hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama", Akfa gıda şirketinin ortaklarından tutuklu sanık Murat Sungurlu
hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ kurma veya yo¨netme" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" ve Akfa Holding bu¨nyesinde direktör olan tutuklu sanık Şiar Molavalı hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" ve "suc¸tan kaynaklanan mal varlıgˆı degˆerlerini aklama" suçlarından hapisle cezalandırılmaları istendi.
İddianamede, hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen firari sanıklar Erdal Akgül, Hüsamettin Ünal, Mehmet Emin Sekizkardeş, Necmettin Kaya ve Seyfullah Boz hakkında da benzer suçlardan ayrı ayrı 7,5 yıldan 29 yıl 6 ay arasında, diğer tutuksuz 71 sanık hakkında da 7,5 yıldan 22 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.