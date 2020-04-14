Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan haber ve yorumlara ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan haber ve yorumlara ilişkin açıklama - Son Dakika Ekonomi

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan haber ve yorumlara ilişkin açıklama

6 saat önce

Akfen Holding şirketlerinden Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), uluslararası zincir otel işletmecisi olan Accor Grubu, Akfen GYO'nun Türkiye'de sahip olduğu 15 mülkü otel olarak işletmek üzere kiraladığını bildirdi.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan haber ve yorumlara ilişkin açıklama, System.String[]

Akfen Holding şirketlerinden Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), uluslararası zincir otel işletmecisi olan Accor Grubu, Akfen GYO'nun Türkiye'de sahip olduğu 15 mülkü otel olarak işletmek üzere kiraladığını bildirdi.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 13 Nisan 2020 Pazartesi akşamından itibaren çeşitli basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan haber ve yorumlara neden olan üzücü olay hakkında açıklama yapılmasına ihtiyaç duydu.

Şirket uluslararası zincir otel işletmecisi olan Accor ile stratejik işbirliği kapsamında 2007 yılından itibaren Ibis ve Novotel markaları altında şehir oteli projeleri geliştirmektedir. Accor Grubu, Akfen GYO'nun Türkiye'de sahip olduğu 15 mülkü otel olarak işletmek üzere kiralamıştır.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Zeytinburnu'ndaki Novotel binası da Accor Grubu ile yapılan anlaşma çerçevesinde olup, 2007'den itibaren otel işletilmek üzere Accor'a kiralanmıştır. Dün yaşanan üzücü olayın ardından ivedilikle Fransa'daki Accor Grubu yönetimi ile temasa geçilip, konuyla ilgili hassasiyetimiz iletilmiştir. Bunun üzerine Accor Grubu sağlık personeline hiçbir müşteri ile temas etmeyecekleri Ibis Zeytinburnu otelini tahsis etmiştir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, korku ve paniğe neden olan koronavirüs salgınına karşı toplum sağlığını kendi yaşamlarının önünde tutan, gecelerini gündüzlerine katarak kahramanca görev yapan sağlık çalışanlarının gösterilebilecek en büyük saygıyı görmelerini hak ettiklerini düşünüyoruz. Bu nedenle geçen hafta yine sahibi olduğumuz Eskisehir'deki Ibis Otel'in sağlık personelinin kullanımına yönelik açılması yönündeki talebimizi Accor Grubu'na ileterek, bu otelin açılması sağlanmıştır. Aynı zamanda Kayseri'deki otel de sağlık personelinin hizmetine sunulmuştur."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:18 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz         
21:47
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi         
21:33
Bakan Koca, Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi         
21:16
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz         
20:58
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi         
20:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti         
19:50
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı         
19:40
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı         
19:26
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi         
19:22
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı         
19:12
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor         
19:10
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi         
18:36
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:02
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Trump'ın Trump'ın "Koronavirüsün tedavisinde etkili" diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü         
17:50
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 22:04:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan haber ve yorumlara ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]