Akfen GYO 9 aylık finansal rakamlarını açıkladı

Akfen GYO, 2019'un Ocak- Eylül ayı döneminde finansal rakamlarını açıkladı. Türkiye, Rusya ve KKTC'de 21 gayrimenkullük portföyü bulunan şirket, 2019'un Ocak-Eylül ayı dönemindeki konsolide hasılatı geçen yıla göre yüzde 509'luk artışla 451 milyon TL'ye ulaştı.



Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2019 yılı Ocak-Eylül dönemi finansal rakamlarını açıkladı. Buna göre şirket; 2019'un Ocak-Eylül döneminde, geçen yıla göre yüzde 509'luk büyüme gerçekleştirerek, 451 milyon TL'lik konsolide hasılat elde etti. Ankara'daki Bulvar Loft projesinin tamamlanması Akfen GYO'nun karlılığına büyük katkı sağlarken, şirketin konsolide Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 133 artış göstererek 126,8 milyon TL'ye ulaştı.



2,5 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaşan şirket 30 Eylül 2019 itibarıyla net aktif değeri 793,7 milyon TL olarak gerçekleşirken, şirketin net faiz giderleri 83,31 milyon TL'ye, konsolide net borcu ise 1.247 milyon TL oldu.



Otellerdeki operasyonel performans da arttı



2019'un ilk 9 ayı sonuçlarına göre Akfen GYO'nun operasyonel performansında da artış meydana geldiği kaydedildi. Buna göre Akfen GYO portföyündeki Türkiye'de faaliyet gösteren otellerin 9 aylık ortalama doluluk oranı yüzde 69,6, Rusya'da faaliyet gösteren otellerin 9 aylık ortalama doluluk oranı yüzde 60,1 ve tüm otellerin de 9 aylık ortalama doluluk oranı da yüzde 67,2 olarak gerçekleşti. 30 Eylül 2019 itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren otellerin ortalama oda fiyatı 36 euro, Rusya'da faaliyet gösteren otellerin ortalama oda fiyatı 41 euro ve tüm otellerin ortalama oda fiyatı da 37 euroya ulaştı.



2019 yılı 9 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, "Sürdürülebilir gelirlerimizde artışın 2020 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL