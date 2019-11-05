Akfen GYO'nun otel gelirleri 84 milyon liraya yaklaştı

Akfen GYO'nun otel gelirleri, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 18'lik artışla 83,7 milyon liraya ulaştı.

Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, turizmde gelen turist ve gelir anlamında yükselişini devam ettiren Türkiye'nin bu başarısı turizm şirketlerinin finansal tablolarını da olumlu etkilemeye devam ediyor.

Türkiye'nin turizmdeki yükselişinin desteğiyle Akfen GYO'nun Türkiye, Rusya ve KKTC'de 20 otel ve bir ofis binasından oluşan portföyünden elde ettiği toplam gelir, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 83,6 milyon TL'ye yükseldi.

Şirketin Türkiye'de faaliyet gösteren 15 otelinin ortalama doluluk oranı söz konusu dönemde yüzde 2,1 artışla yüzde 70'e çıktı. Otel doluluk oranlarındaki yükseliş oda fiyatlarını da artırdı.

Akfen GYO'nun Türkiye'de sahibi olduğu 15 otelin ortalama oda fiyatı ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artışla KDV hariç 231 TL (36 avro) olurken, bu otellerden elde ettiği gelir ise yüzde 26,3 yükseldi.

Şirketin Rusya'da faaliyet gösteren Ibis Otel Yaroslavl, Ibis Ofis ve Otel Samara, Ibis Otel Kaliningrad ve Ibis Otel Moskova gayrimenkullerinde ortalama doluluk oranı yüzde 60 olurken, Türkiye ve Rusya'daki tüm otellerin toplam ortalama doluluk oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti.

"Büyüyen turizm sektörü

portföye olumlu yansıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, turizm sektöründe geçen yıldan bu yana yaşanan büyümenin şirketin turizm ağırlıklı portföyüne de olumlu yansıdığını bildirdi.

Türkiye'nin gelecek yıllarda da sektördeki yükselişini devam ettirmesinin ülkeye değer katmayı sürdüreceğini, Akfen GYO'nun portföy değerini de yukarı çekeceğini kaydeden Karaağaoğlu, "Türkiye'de faaliyet gösteren 15 otelimizin doluluk oranları yüzde 70'lere ulaştı. Yükseliş dikkate alındığında Akfen GYO gelirlerinin gelecek dönemde daha da yukarılara çıkacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.