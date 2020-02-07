Akfen Holding 150 milyon TL'lik tahvil ihracı yaptı - Son Dakika
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Akfen Holding 150 milyon TL'lik tahvil ihracı yaptı

6 saat önce

Akfen Holding'in 100 milyon TL'lik tahvil ihracı yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaşınca 150 milyon TL'lik satışla sonuçlandı.

Akfen Holding 150 milyon TL'lik tahvil ihracı yaptı, System.String[]

Akfen Holding'in 100 milyon TL'lik tahvil ihracı yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaşınca 150 milyon TL'lik satışla sonuçlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Holding, 2010 yılından bu yana hayata geçirdiği onuncu tahvil ihracı ile toplam 1,58 milyar TL'lik satışa ulaştı.

Akfen Holding'in yurt içindeki kurumsal yatırımcıların yanı sıra nitelikli bireysel yatırımcılara yönelik çıktığı 100 milyon TL'lik tahvil ihracı gelen yoğun taleple 150 milyon TL'lik satış ile tamamlandı.

Holdingin 600 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında 100 milyon TL tutarında, 2 yıl vadeli, ilk kupon için yüzde 13 yıllık basit getiri, kalan diğer kuponlar için Borsa İstanbul Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeks değişimi ve 200 baz puan ek getiri sağlayacak tahvil ihracı 6 Şubat'ta OYAK Yatırım aracılığıyla gerçekleştirildi.


Akfen, 2010 yılında 100 milyon TL, 2011'de 80 milyon TL, 2012'de 200 milyon TL, 2014'te 400 milyon TL, 2017'de 450 milyon TL ve geçen yıl 200 milyon TL'lik tahvil ihracı gerçekleştirmişti.

"Yatırımcının şirketimize olan güvenini onuncu defa kanıtlamış olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, 2 yıl vadeli tahvil ihracının büyük ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Piyasalarda faiz oranlarının yatırımcılar için cazibesini kaybetmeye başladığı bugünlerde, yeni tahvil ihracımızla kurumsal yatırımcıların yanı sıra daha çok sayıda nitelikli bireysel yatırımcılara da ulaşmayı hedeflemiştik. Sermaye piyasalarına duyduğumuz güvenle, daha geniş tabanlı katılımın sağlanması amacıyla ihracımıza gelen yüksek talebi karşılayarak 150 milyon TL tutarında tahvil ihracımızı başarıyla gerçekleştirdik. Çok sayıda kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcının şirketimize olan güvenini onuncu defa kanıtlamış olduk."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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