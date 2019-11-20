Son Dakika Haberleri: Akfen Holding 200 milyon TL'lik tahvil ihracı gerçekleştirdi
Son Dakika Ekonomi Akfen Holding 200 milyon TL'lik tahvil ihracı gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi

Akfen Holding 200 milyon TL'lik tahvil ihracı gerçekleştirdi

6 saat önce

Akfen Holding'in 200 milyon TL'lik tahvil ihracı başarıyla tamamlandı.

Akfen Holding 200 milyon TL'lik tahvil ihracı gerçekleştirdi, System.String[]

Akfen Holding'in 200 milyon TL'lik tahvil ihracı başarıyla tamamlandı.

Akfen Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Akfen Holding'in 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak yapılan 200 milyon TL tahvil ihracı 20 Kasım 2019 tarihinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirildi. 150 milyon TL olarak planlanan tahvil ihracında çok sayıdaki yatırımcıların yoğun ilgisiyle 200 milyon TL'lik satış yapıldı. 2010 yılından bu yana 9 yılda dokuzuncu tahvil ihracına çıkan Akfen Holding bu işlemlerin sonunda 1,4 milyar TL'lik ihraca imza attı.

Tamamı Türkiye'de olmak üzere 2018 yılında 5,6 milyar TL'lik yatırım hayata geçiren, 2019-2020 yıllarında çeşitli projelerle yapacağı yaklaşık 10 milyar TL'lik yatırımı tamamlayacağını duyuran Akfen Holding, tahvil ihracıyla birlikte elde edeceği kaynağı gelecek yılların yatırımları için kullanmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, Akfen Holding'in tahvil ihracının büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Akfen Holding olarak inşaat, enerji, deniz liman işletmeciliği, deniz ulaşımı, gayrimenkul, madencilik, sigorta ve reasürans brokerliği, su/atık su ve katı atık yönetimi sektörlerindeki faaliyetlerimizle Türkiye'nin altyapı ve üstyapı sektöründeki yatırımlarımıza devam etmekteyiz. 150 milyon TL'lik bir tahvil ihracı planladık. Ancak firmamıza güvenin sonucunda gelen çok yüksek talep ile ihraç miktarımızı arttırıp 200 milyon TL ile sınırlayarak tahvil satışını başarıyla gerçekleştirdik. Akfen Holding'e duyulan güvenle tahvil ihracımıza gelen yüksek talebin Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin geleceği anlamında önemli bir gösterge oluşturacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Akfen Holding, 9 yıllık süreçte 9 tahvil ihracı ile şimdiye kadar tüm tahvil ihraçlarından toplam 1,43 milyar TL'lik ihraca imza attı. Akfen 2010 yılında 100 milyon TL, 2011'de 80 milyon TL, 2012'de 200 milyon TL, 2014'te 400 milyon TL, 2017'de 450 milyon TL ve bugün tamamlanan tahvil ihracı ile de 200 milyon TL'lik ihraç gerçekleştirdi.

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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