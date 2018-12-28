Son Dakika Haberleri: Akfen Holding 2018 Yılı İçin Verdiği Sözü Tuttu

Akfen Holding 2018 Yılı İçin Verdiği Sözü Tuttu

1 saat önce

Akfen Holding, 2018 yılında, söz verdiği gibi, 5.6 milyar TL değere sahip yatırımlarını tamamladı, bunlara ilave olarak 4 bin 59 kişiye de ek istihdam sağladı.

Akfen Holding 2018 Yılı İçin Verdiği Sözü Tuttu, System.String[]

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "2018 yılı başında açıkladığımız 5.6 milyar TL'lik yatırım paketimizde sözümüzde durduk. Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding, Türkiye'nin geleceğine duyduğu güveni ardı ardına hayata geçirdiği yatırımlarla ortaya koyuyor.

2017 SONUNDA AÇIKLANAN

YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİ

2017 sonunda açıklanan 2018 yılı yatırım paketinin tamamını gerçekleştiren Akfen Holding, 2018 yılında farklı alanlarda toplam 5.6 milyar TL'lik yatırıma imza attı, buna ilave olarak 4 bin 59 kişiye istihdam sağladı.

2018 yılında Isparta Öğrenci Yurdu ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ni tamamlayan Akfen Holding, 58.5 MW toplam gücündeki 1 hidroelektrik ve 5 güneş enerji santralini de devreye aldı. Akfen, 2018 yılında Kütahya Öğrenci Yurdu, Bulvar Loft konut projesi ve Kastamonu'da gelecek ay üretime geçecek Gökırmak Bakır Madeni projesini tamamlanma aşamasına getirirken, Bodrum Loft projesinin de yapımına devam etti.

"SÖZÜMÜZDE DURDUK,

YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ"

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "2018 başında açıkladığımız 5.6 milyar TL'lik yatırım paketimizde sözümüzde durduk ve tamamını gerçekleştirdik. Yatırımlara ilave sağladığımız istihdam sayısı da 4 bin 59 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güvenle bu yatırımlara devam edeceğiz" dedi.

Akfen Holding, 2019 yılı yatırım paketinin detaylarını Ocak ayı başında açıklayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:07 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adanalı Öğrenciler, 1 TL ile 350 Kilometre Yol Giden Elektrikli Otomobil Üretti Akbank'ın Ardından Albaraka Türk ve Fibabanka da Alacaklarını Sattı

Ünal Karaman, Zor Durumdaki Kardemir Karabükspor'daki Alacağından 1,4 Milyon TL Feragat Etti Ekrem İmamoğlu, Metrobüs Yolcusunun Hayaline Tepkisiz Kalmadı: 93 Gün Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 11:31:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akfen Holding 2018 Yılı İçin Verdiği Sözü Tuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]