Akfen Holding'de üst yönetim değişikliği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akfen Holding'de üst yönetim değişikliği - Son Dakika Ekonomi

Akfen Holding'de üst yönetim değişikliği

6 saat önce

Akfen Holding'de, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın, Üst Yönetici (CEO) olarak atandı.

Akfen Holding'de üst yönetim değişikliği, System.String[]

Akfen Holding'de, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın, Üst Yönetici (CEO) olarak atandı.

Akfen Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Akfen Holding Yönetim Kurulu'nun 6 Ocak tarihli kararı ile CEO İbrahim Süha Güçsav'ın şirketten emeklilik dolayısıyla ayrılması talebinin kabulüne karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'inci maddeleri çerçevesinde düzenlenen, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen şirketimiz Yönetim İç Yönergesi kapsamında temsil ve ilzama yetkili olmak üzere 3 yıl süreyle, bağlı ortaklığı bulunduğumuz Akfen Altyapı Holding AŞ'nin halen Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luğu görevini de yürüten şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın'ın şirket CEO'su olarak atanmasına, atamanın ticaret siciline tescil ve ilanı için gereken iş ve işlemlerin yapılmasına ve İbrahim Süha Güçsav'ın Akfen Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak görev yapmasına karar verilmiştir." denildi.

CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü
Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Gülmez: 2020'de et fiyatları çok yükselecek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin '41 Kart' uygulaması 30 bin ailenin dermanı oldu

Son Dakika Haberleri
18:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü - Son Dakika Ekonomi
18:00 İzmir'de toplanan beyaz eşyacılardan "zincir mağaza" tepkisi - Son Dakika Ekonomi
17:56 İTSO’dan üyelerine hukuki danışmanlık hizmeti - Son Dakika Ekonomi
17:56 New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi
17:51 “Meslek liseliler işe avantajlı başlıyor” - Son Dakika Ekonomi
16:58 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Son Dakika Ekonomi
16:25 Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 18:05:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akfen Holding'de üst yönetim değişikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]