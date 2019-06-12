Son Dakika Haberleri: Akfen Holding'den pay devri
Son Dakika Güncel Haber

Akfen Holding'den pay devri

1 saat önce

Akfen Holding, TAV Yatırım Holding AŞ'de bulunan 21 milyon 783 bin 500 TL değerindeki payın Gazelle Yatçılık Gayrimenkul Turizm Otomotiv İç ve Dış Ticaret'e devrinin pay defterine işlenmesi için bugün şirkete bildirildiğini duyurdu.

Akfen Holding'den pay devri, System.String[]
Akfen Holding, TAV Yatırım Holding AŞ'de bulunan 21 milyon 783 bin 500 TL değerindeki payın Gazelle Yatçılık Gayrimenkul Turizm Otomotiv İç ve Dış Ticaret'e devrinin pay defterine işlenmesi için bugün şirkete bildirildiğini duyurdu.
Akfen Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Akfen Holding AŞ, TAV Yatırım Holding AŞ'de bulunan, şirketin toplam sermayesinin yüzde 21,68'ini temsil eden her biri 500 TL nominal bedelli 21 milyon 783 bin 500 TL değerinde 43 bin 567 adet C grubu pay, 10 Mayıs 2019 tarihli sözleşmeye istinaden 29 Mayıs 2019'da 500 bin dolar bedelle Gazelle Yatçılık Gayrimenkul Turizm Otomotiv İç ve Dış Ticaret AŞ'ye devir ve teslim etmiş, pay devri, devrin pay defterine işlenmesi için bugün şirkete bildirilmiştir. Süreç ile ilgili olarak yasal mevzuata uygun güncellemeler yapılacaktır." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:56 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş hanı görevlisini sopayla dövüp, 40 bin liralık cep telefonu çaldı Taksi plaka fiyatları 15 günde 400 bin TL arttı Türk Ticaret Bankasının satın alma süreci askıya alındı Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:21:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akfen Holding'den pay devri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]