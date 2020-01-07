Akfen Holding'in yeni CEO'su Selim Akın oldu

Akfen Holding Yönetim Kurulu'nun 6 Ocak tarihli kararı ile Grubun CEO'luğunu yürüten İbrahim Süha Güçsav'ın emeklilik dolayısıyla ayrıldığı görevinin yerine Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Selim Akın aynı zamanda Akfen Holding'in yeni CEO'su olarak atandı.

İbrahim Süha Güçsav ise gelecek dönemde Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak görev yapacak.Akfen Holding olarak 2018 ile 2019 yılları içinde 6.8 milyar lira yatırımla 5 bin 523 kişiye ilave istihdam sağladıklarını ifade eden Akın, "Akfen Holding'in kurulduğu 44 yıldan bu yana her dönemde yatırımlarımıza aralıksız devam etmenin gururunu yaşadık. Gelecek dönemde de önümüze koyduğumuz hedeflerimizi yakalarken, 2020 yılında altyapı projelerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Akfen'in yatırımcı genlerine uygun olarak fırsat gördüğümüz yeni alanlarda da yatırım yapmayı amaçlıyoruz" dedi. (Fotoğraflı)