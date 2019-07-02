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Akfen'in Üçpınar RES'i devreye alındı

39 dakika önce

Akfen Yenilenebilir Enerji, 112 megavat kurulu güce sahip Çanakkale'deki Üçpınar Rüzgar Enerji Santrali'ni (RES) devreye aldı.

Akfen'in Üçpınar RES'i devreye alındı, System.String[]
Akfen Yenilenebilir Enerji, 112 megavat kurulu güce sahip Çanakkale'deki Üçpınar Rüzgar Enerji Santrali'ni (RES) devreye aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu projenin yatırım tutarının 143 milyon dolara ulaştı.
Türkiye'de 2020'ye kadar sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan bin megavatlık enerji üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, rüzgardan ürettiği elektrikle toplam 570 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak.
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ekonomiye kazandırmak üzere yatırımlarını aralıksız sürdüren şirket, 112 megavat kurulu güce sahip Çanakkale'deki Üçpınar RES'i devreye aldı.
Söz konusu proje ile 450 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Üçpınar RES'in tamamlanmasıyla su, güneş ve rüzgar gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimine odaklanan Akfen Yenilenebilir Enerji, 467 megavat gücünde temiz enerji portföyüne ulaştı.
Bu arada şirket, yıl sonunda rüzgar enerjisinde kurulu gücünü 275 megavata çıkarmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:50 Kaynak: AA
Çanakkale, Üçpınar, Ekonomi
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