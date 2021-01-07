Akfen İnşaat'tan "Okullardan Yarınlara" programına destek - Son Dakika

Akfen İnşaat'tan "Okullardan Yarınlara" programına destek

07.01.2021 12:59
Akfen İnşaat'tan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Okullardan Yarınlara" eğitime destek programına bağışçı olarak katılan Akfen İnşaat ile Balıkesir Valiliği arasında protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Okullardan Yarınlara" eğitime destek programına bağışçı olarak katılan Akfen İnşaat ile Balıkesir Valiliği arasında protokol imzalandı.

Akfen İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, protokol kapsamında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde deprem riski taşıması nedeniyle eğitim - öğretim yılı başında boşaltılan Burhaniye Anadolu Lisesi'ni yıkıp yeniden hayata geçirecek.

Yeni eğitim-öğretim sezonuna yetiştirilmesi planlanan 16 derslikli okul, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın babasına ithafen Hasan Akın Anadolu Lisesi adını taşıyacak.

Akfen Holding, daha önce Ankara'da Ülkü Akın Ortaokulu ve Düzce'de Hikmet Akın Ortaokulu olmak üzere 2 okulu daha tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmetine sunmuştu.

6 ayda yıkılıp yeniden yapılacak

Okulun yıkılıp yeniden yapılmasına ilişkin Balıkesir Valiliği, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akfen İnşaat taraflarınca 7 Ocak 2021 Perşembe günü Balıkesir Valilik binasında protokol imzalandı.

Törende konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, geçen yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantıda Akfen Holding'in Balıkesir'e bir okul yapmasına yönelik taahhüdünün oluştuğunu belirtti.

Şıldak, "Anadolu Lisemiz deprem nedeniyle risk taşıyan bir okulumuzdu. Burhaniye ilçemize 16 derslikli bir okul kazandırmış olacağız. Eğitim alanında çakılan her çivi geleceğe yönelik unutulmayacak önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın ise Balıkesir'in annesinin memleketi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Böyle bir hayır işine vesile olmaktan dolayı mutluyuz. Valimiz, Kaymakamımız ve İl Müdürümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Bu bürokratik işler çok hızlı gerçekleşti. 6 aylık bir sürede tamamen yıkıp yeniden hayata geçireceğimiz okulu yeni eğitim - öğretim sezonuna yetiştireceğiz."

Akfen İnşaat'tan Okullardan Yarınlara programına destek
Akfen İnşaat'tan Okullardan Yarınlara programına destek
Akfen İnşaat'tan Okullardan Yarınlara programına destek

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Balıkesir, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akfen İnşaat'tan 'Okullardan Yarınlara' programına destek - Son Dakika Ekonomi


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