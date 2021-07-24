Akfen Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilirlik alanında dünyanın ilk 50 şirketi arasına girdi

Akfen Yenilenebilir Enerji, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's çatısı altında varlık yöneticilerini ve yatırımcıları bilgilendirmek üzere kurulan Vigeo Eiris'in hazırladığı sürdürülebilirlik raporunda dünyadaki 4 bin 914 şirket arasından 46'ncı sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vigeo Eiris'in hazırladığı sürdürülebilirlik raporunda 67 genel skor ile en üst not A1 derecesini elde eden Akfen Yenilenebilir Enerji, çevresel, sosyal ve yönetim performansı kapsamında elektrik ve doğal gaz hizmetleri sektöründe Türkiye'deki şirketler arasında birinci oldu.

Uluslararası Gelişen Pazarlar segmentinde 54 şirket arasından birinci olan Akfen Yenilenebilir Enerji, tüm sektörler bazında dünya şirketleri arasında yapılan sıralamada ise 4 bin 914 şirket arasında 46'ncı sırada yer aldı.

Şirket, Vigeo Eiris'in değerlendirmesi kapsamında çevresel faktörlerde 89, sosyal faktörlerde 69, yönetişim faktörlerinde 52, operasyonel verimlilikte 77, hukuki güvenlikte 60, beşeri sermayede 64 ve itibarda ise 61 puan almayı başardı.

Vigeo Eiris raporunda Akfen Yenilenebilir Enerji'nin tamamı yenilenebilir enerji alanındaki kaynaklardan oluşan üretim karışımı ve bu alanda üretici olmaya devam etme taahhüdünün puanını artırdığı, Birleşmiş Milletler'in uygun ve temiz enerji, sürdürülebilir tüketim ve üretim ile iklim eylemi konusundaki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladığı kaydedildi.