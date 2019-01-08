Son Dakika Haberleri: AKG Gazbeton Bau Münih'te Sektör Temsilcileriyle Bir Araya Gelecek

AKG Gazbeton Bau Münih'te Sektör Temsilcileriyle Bir Araya Gelecek

22 dakika önce

AKG Gazbeton İşletmeleri, dünyanın en büyük inşaat ve yapı fuarı BAU Münih'e katılarak, sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

AKG Gazbeton Bau Münih'te Sektör Temsilcileriyle Bir Araya Gelecek, System.String[]

14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda AKG Gazbeton, ürünlerinin tanıtımının yanı sıra, yeni iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirecek.

Yapı malzemeleri sektöründe 'ilk' leri hayata geçirme misyonuyla üretim yapan AKG Gazbeton İşletmeleri, iki yılda bir düzenlenen ve dünyanın sayılı yapı fuarlarından biri olan BAU Münih Fuarı'na bu yıl 6. kez katılacak. AKG Gazbeton önceki fuarlarda da olduğu gibi dünya gazbeton piyasasıyla inovatif ürünlerini ve çalışmalarını buluşturacak.

BAU Münih Fuarı'nda Salon A1, 230 no'lu standında misafirlerini ağırlayacak olan AKG Gazbeton, gazbeton blok, panel, lento, u blok, Minepor gibi standart ürünler dışında Ar-Ge merkezinin çalışmaları sonuçlarında ortaya çıkan yeni ürünleri elekromanyetik dalga soğuran ve emen blok anlamına gelen Emiblok'u ve diğer inovatif ürünlerini de sektöre tanıtacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:53 Kaynak: Bültenler

Münih, Güncel
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