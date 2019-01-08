AKG Gazbeton Bau Münih'te Sektör Temsilcileriyle Bir Araya Gelecek

14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda AKG Gazbeton, ürünlerinin tanıtımının yanı sıra, yeni iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirecek.

Yapı malzemeleri sektöründe 'ilk' leri hayata geçirme misyonuyla üretim yapan AKG Gazbeton İşletmeleri, iki yılda bir düzenlenen ve dünyanın sayılı yapı fuarlarından biri olan BAU Münih Fuarı'na bu yıl 6. kez katılacak. AKG Gazbeton önceki fuarlarda da olduğu gibi dünya gazbeton piyasasıyla inovatif ürünlerini ve çalışmalarını buluşturacak.

BAU Münih Fuarı'nda Salon A1, 230 no'lu standında misafirlerini ağırlayacak olan AKG Gazbeton, gazbeton blok, panel, lento, u blok, Minepor gibi standart ürünler dışında Ar-Ge merkezinin çalışmaları sonuçlarında ortaya çıkan yeni ürünleri elekromanyetik dalga soğuran ve emen blok anlamına gelen Emiblok'u ve diğer inovatif ürünlerini de sektöre tanıtacak.