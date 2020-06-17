Akgedik'te 350 konutun kurası yarın çekilecek - Son Dakika

Akgedik'te 350 konutun kurası yarın çekilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde TOKİ'nin başlattığı 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' projesi kapsamında Akgedik'te inşa edilecek 350 konutun kurası yarın Ankara'da çekilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde TOKİ'nin başlattığı 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' projesi kapsamında Akgedik'te inşa edilecek 350 konutun kurası yarın Ankara'da çekilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle Toplu Konut İdaresi'nin başlattığı 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' projesi kapsamında Akgedik bölgesinde 350 konutun hak sahipliği belirleme kurası yarın çekilecek. Projede 245 adet 2+1, 105 adet de 3+1 konut yer alacak. 2 bin 456 başvurunun yapıldığı projede kuralar TOKİ tarafından yapılan açıklamayla tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 5 Mayıs Salı gününden 18 Haziran Perşembe gününe ertelenmişti. Kuralar yarın saat 16.00'da Ankara'da çekilirken internet üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 10:24 Kaynak: İHA
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