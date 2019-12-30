Akgedik Yunuskent 2. etapta sözleşme süreci başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akgedik Yunuskent 2. etapta sözleşme süreci başlıyor - Son Dakika

Akgedik Yunuskent 2. etapta sözleşme süreci başlıyor

6 saat önce

Yunusemre Belediyesi'nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nde 2. etabında sözleşme süreci 2 Ocak Perşembe günü başlayacak.

Akgedik Yunuskent 2. etapta sözleşme süreci başlıyor, System.String[]

Yunusemre Belediyesi'nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nde 2. etabında sözleşme süreci 2 Ocak Perşembe günü başlayacak.


Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 2. etabında sona yaklaşılıyor. Hak sahiplerine kısa bir süre içerisinde teslim edilmesi planlanan projede sözleşme süresi başlıyor. 02 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında 2. etap, 2. kısım hak sahipleri, 03 - 28 Şubat tarihleri arasında ise 2. etap 1. kısım hak sahipleriyle Halk Bankası arasında sözleşme imzalanacak.


Hak sahipleri; konut fiyatı, peşinat, vade oranı ve taksitler ile ne zaman sözleşme yapacaklarına ilişkin listeye TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ile Yunusemre Belediyesi resmi sitesi www.yunusemre.bel.tr adresinden ulaşabilecekler.


2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde 1503 konut, 25 işyeri, 2 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.


Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent'te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 sağlık merkezi, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım zaman içinde hayat bulacak. - MANİSA

Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020'de enerji kimlik belgesi olmayan yapılarda alım-satım ve kiralama yapılamayacak
İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olacak Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

Son Dakika Haberleri
19:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan - Moldova Cumhurbaşkanı Dodan ortak basın toplantısı - Son Dakika
19:50 Meksika'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
19:48 DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika
19:48 İstanbul'da fırtına - Son Dakika
19:48 Kongolu teknisyen, Ebola'nın musluk temasıyla bulaşmasını engelleyecek aparat yaptı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 19:51:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akgedik Yunuskent 2. etapta sözleşme süreci başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]