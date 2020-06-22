Akgedik Yunuskent 2. etapta teslim süreci başladı - Son Dakika

Akgedik Yunuskent 2. etapta teslim süreci başladı
Yunusemre Belediyesi'nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nde 748 konuttan oluşan 2. etabın ilk kısmında teslim süreci başladı.
Yunusemre Belediyesi'nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nde 748 konuttan oluşan 2. etabın ilk kısmında teslim süreci başladı.
Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 2. etabının ilk kısmında evler hak sahiplerine teslim edilmeye başladı. Teslim öncesinde hak sahiplerinin herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına site yönetimi oluşturuldu. 22 Haziran Pazartesi (bugün) başlayan süreç 24 Temmuz Cuma günü sona erecek. İlan edilen program dahilinde hak sahibi belirlenenler günde önce banka, daha sonra site yönetimiyle görüşecek. Ardından TOKİ heyeti ile birlikte kendi dairesini gezerek kabul formunu dolduracak. Dairede herhangi bir eksikliğin bulunması durumunda eksiklik giderildikten sonra anahtarlarını teslim alacak. Herhangi bir nedenle sözleşme imzalamaya gelmeyen hak sahiplerine telafi süresi tanınacak.
Evlerini teslim aldılar
Sürecin ilk gününde sözleşme imzalayan hak sahipleri evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Hak sahiplerinden Mert Kölmök duygularını, "Ev sahibi olmak umuduyla TOKİ'ye başvurduk. Kurada ismimiz çıktı. Çok şükür evimiz tamamlandı. Evler çok güzel. Geldik ve gördük. Çok teşekkür ederiz" derken; Halil İçyer ise şunları söyledi: "Başvurumuzu yaptıktan sonra çok şükür ev sahibi olduk. Teslim alıyoruz bugün. Çok sevinçliyiz. Allah emeği geçenlerden razı olsun." - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 05:10 Kaynak: İHA
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