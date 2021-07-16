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Akgedik Yunuskent'te 3 ve 4. etap ihaleleri yapıldı - Son Dakika

Akgedik Yunuskent'te 3 ve 4. etap ihaleleri yapıldı

16.07.2021 15:30
Akgedik Yunuskent'te 3 ve 4. etap ihaleleri yapıldı, System.String[]

Yunusemre Belediyesi'nin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nde daha önce kuraları çekilen 3 ve 4. etap projesinin ihalesi yapıldı.

Yunusemre Belediyesi'nin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nde daha önce kuraları çekilen 3 ve 4. etap projesinin ihalesi yapıldı.

Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nde 3. ve 4. etap projesinin ihalesi yapıldı. Daha önce kuraları çekilen iki projeden '50 Bin Konut' Projesi kapsamında ihale edilen 980 konutun yer aldığı 3. etap projesinin ihalesi 13 Temmuz Salı günü gerçekleştirilirken; '100 Bin Konut' Projesi kapsamında bulunan 366 konutluk 4. etap projesi ise 14 Temmuz Çarşamba günü TOKİ tarafından ihale edildi. Askı ve itiraz süresinin ardından ihaleyi kazanan firmalara yer teslimi yapılacak. İki projede de ilk kazmanın yılsonuna kadar vurulması planlanıyor. 3. etap projesinde; 486 adet 2+1, 494 adet 3+1 olmak üzere toplam 980 konut, 16 işyerinin yer aldığı 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 derslikli 1 anaokulu, 23 derslikli 1 ilkokul, 24 derslikli 1 ortaokul bulunuyor. 4. etap projesinde; 231 adet 2+1, 135 adet 3+1 olmak üzere toplam 366 konut, 16 adet işyeri yer alıyor.

"Vatandaşlarımıza hayırlı olsun"

İhalenin gerçekleşmesinin ardından açıklama yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hak sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Başkan Çerçi, açıklamasında şunları söyledi: "İlk iki etap projemizde yer alan 2600 konutta yaşam başlamıştı. Akgedik, Manisa'nın havası en güzel yerlerinden biri. Daha önce hak sahibi kuraları çekilen 3. ve 4. etap projelerimizde 1346 konut olacak. Böylece 5 bin 500 konut hedefiyle başladığımız Yunuskent Projemizde 4000'e yakın konutu tamamlamış olacağız. Konutların yanı sıra yine 1 ilkokul, yine 1 ortaokul ve burada oturan vatandaşlarımızın talebi olan 1 anaokulunu bu etaplarla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca 32 yeni işyeri ve 1 cami bu etaplarda yer alacak. Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor başta sosyal konutlara büyük önem veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımıza ve yetkililerine, ayrıca belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." - MANİSA

Akgedik Yunuskent'te 3 ve 4. etap ihaleleri yapıldı
Akgedik Yunuskent'te 3 ve 4. etap ihaleleri yapıldı
Akgedik Yunuskent'te 3 ve 4. etap ihaleleri yapıldı
Akgedik Yunuskent'te 3 ve 4. etap ihaleleri yapıldı
Akgedik Yunuskent'te 3 ve 4. etap ihaleleri yapıldı
Akgedik Yunuskent'te 3 ve 4. etap ihaleleri yapıldı

Konut Projesi, Yunusemre, konut, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akgedik Yunuskent'te 3 ve 4. etap ihaleleri yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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