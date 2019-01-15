Akgöl Buz Tuttu

Sinop'ta, Ayancık ilçesi sınırlarında yer alan Akgöl Tabiat Parkı'nda bulunan Akgöl'ün yüzeyi, buzla kaplandı.

Sinop'ta, Ayancık ilçesi sınırlarında yer alan Akgöl Tabiat Parkı'nda bulunan Akgöl'ün yüzeyi, buzla kaplandı.



Kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan, hem orman hem otsu hem de göl ekosistemini aynı anda barındırması dolayısıyla ziyaretçilerinin ilgisini çeken Akgöl Tabiat Parkı, kış mevsiminde kartpostallık görüntüler oluşturuyor.



Zengin bitki örtüsünden oluşan doğal güzellikleriyle dikkati çeken tabiat parkı, Türkiye'nin 236. tabiat parkı olarak ilan edilmişti.



Çok sayıda kişinin ziyaret ettiği tabiat parkında bulunan Akgöl'ün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle dondu.



Göl çevresinde güvenlik önlemleri alan jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara gölün buz tutan yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.



Günübirlik Akgöl'e gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak keyifli vakit geçiriyor.



Bu arada Karayolları ekipleri de tatilcilerin rahat ulaşım sağlayabilmeleri için bölgedeki yollarda çalışma yürütüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Estetisyen Doktora Beyzbol Sopasıyla Saldırdılar

7 Yıl Boyunca Karısına İşkence Yapan Vicdansız Koca Kan Dondurdu: Seni Yavaş Yavaş Öldüreceğim

5 Dil Bilen Teyzenin Yeteneği, Kendisine Mikrofon Uzatan Muhabiri Şaşırttı

Son Dakika! Benzin ve Motorinden Sonra LPG'ye de Zam Geldi